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Pháp luật

Bắt quả tang 6 đối tượng sát phạt ăn tiền trong nhà dân ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:13 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Công an xã Hòa Phú (Hà Nội) vừa bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc trái phép tại một nhà dân ở thôn Sơn Triều, thu giữ hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú đã bắt quả tang và xử lý 6 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình triển khai công tác nắm tình hình tại thôn Sơn Triều, xã Hòa Phú, lực lượng Công an xã Hòa Phú đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền tại nhà của Vũ Danh Sỹ Hiệp (SN 1987, trú thôn Sơn Triều, xã Hòa Phú).

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Các đối tượng tại hiện trường.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tiến Lực (SN 1977), Nguyễn Văn Nam (SN 1988), Nguyễn Văn Khỏe (SN 1973), Nguyễn Văn Khải (SN 1991), Đỗ Đức Thành (SN 1979) và Phạm Ngọc Lãm (SN 1991), cùng trú tại xã Hòa Phú.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ gồm 36 quân bài và 10,3 triệu đồng tiền mặt được xác định sử dụng để đánh bạc.

Hiện, Công an xã Hòa Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

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https://vov.vn/phap-luat/bat-qua-tang-6-doi-tuong-sat-phat-an-tien-trong-nha-dan-o-ha-noi-post1316415.vov

Danh Thiết/VOV.VN

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