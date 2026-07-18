Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp sắp hầu tòa vụ buôn hàng giả Mediphar

Hàng loạt chủ doanh nghiệp như Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco, MediPhar, Việt Đức... sẽ hầu tòa ngày 27/7 trong vụ án buôn bán 88 sản phẩm hàng giả.

Theo kế hoạch, ngày 27/7 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó Thẩm phán Tô Thanh Tú làm Chủ tọa phiên tòa. Hơn 25 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (phải) và bị cáo Nguyễn Thế Việt.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương) bị VKSND tối cao truy tố về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cùng bị truy tố về 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Văn Thụ (Phó giám đốc Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) cùng bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Phạm Thị Hường (phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

3 bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan), Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

100 tấn thực phẩm chức năng giả được phát hiện ở Hà Nội tháng 4/2025 liên quan vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, với vai trò là các cổ đông sáng lập, trực tiếp thành lập các công ty và nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả...

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại hai nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA.

Kết luận giám định xác định, có 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả là hơn 539,8 tỷ đồng ; các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng .

Ngoài ra, các bị cáo còn che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước.

Cụ thể, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập, theo dõi và hạch toán trên hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast, gồm: một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng ; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng ; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng , gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước gần 305 tỷ đồng , trong đó thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là gần 144 tỷ đồng .