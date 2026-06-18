Cựu Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt hầu tòa tại Đắk Lắk

Bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và 11 đồng phạm bị đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án tại Đắk Lắk.

Ngày 17/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.

Trong số 12 bị cáo hầu tòa có Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), được trích xuất từ nơi giam giữ đến tham dự phiên xét xử. Cùng xuất hiện tại phiên tòa còn có Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk), người đang chấp hành án trong một vụ án khác liên quan đến Việt Á.

Đối với Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing Công ty Việt Á, HĐXX công bố đơn xin xét xử vắng mặt và xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk công bố cáo trạng truy tố 12 bị cáo.

Bị cáo Phan Quốc Việt cùng các bị cáo khác tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, vụ án xảy ra tại CDC Đắk Lắk trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 liên quan đến 3 nhóm hành vi gồm: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19. Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo khoa và CDC, Hằng đã cấu kết với Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing Công ty Việt Á, lập chứng từ khống, chiếm đoạt 825,9 triệu đồng từ 4 gói thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,53 tỷ đồng.

Đinh Lê Lê Na bị xác định là người trực tiếp phối hợp với Hằng thực hiện hành vi lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền ngân sách. Na còn là đầu mối liên hệ với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa nhằm hợp thức hóa các thủ tục thanh toán.

Bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, được xác định là người đưa ra chủ trương tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các giao dịch khống. Từ chủ trương này, nhiều nhân viên và đối tác của Việt Á đã tham gia hợp thức hóa chứng từ, tiếp tay cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong nhóm bị can giúp sức, Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á, đã hỗ trợ thực hiện các chứng từ liên quan đến lượng hàng khống trị giá hơn 568 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách gần 976 triệu đồng.

Bị cáo Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á, tham gia hợp thức hóa hồ sơ, tạo điều kiện cho Hằng và Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 1,53 tỷ đồng.

Còn bị can Lê Thị Nguyệt Hà, nhân viên Cửa hàng Tân Thành, có nhiệm vụ theo dõi hàng hóa thực giao và hàng khống tại các gói thầu. Hà đã phối hợp hợp thức chứng từ, giúp sức cho hành vi chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng của Hằng và Na.

Bị cáo Phan Thị Thanh Huyền, nhân viên Cửa hàng Tân Thành, bị cáo buộc giúp thực hiện một phần giao dịch hàng khống, tạo điều kiện để chiếm đoạt 58,5 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách 90 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, Trần Huyền Phú An, cựu Giám đốc Công ty An Việt, bị cáo buộc đã thông đồng với CDC Đắk Lắk để hợp thức hóa hồ sơ thầu, thanh toán theo mức giá doanh nghiệp đưa ra, không bảo đảm tính cạnh tranh và minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 438 triệu đồng. Ngoài ra, An bị truy tố về tội tham ô tài sản do giúp sức cho Hằng và Na lập chứng từ hàng khống, chiếm đoạt 76 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Hữu Nghị, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế, bị xác định đã thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng, chỉ đạo nhân viên phối hợp với CDC Đắk Lắk và Công ty Việt Á hợp thức hóa thủ tục đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 2,53 tỷ đồng . Nghị còn chỉ đạo lập phiếu giao hàng khống để giúp Hằng và Na chiếm đoạt hơn 324 triệu đồng, gây thiệt hại gần 795 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Trưởng phòng cung ứng Công ty Dược phẩm Huế, đã thực hiện việc lập các chứng từ giao hàng khống theo chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hằng và Na chiếm đoạt hơn 324 triệu đồng.

Đối với Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk và Đặng Minh Tuyết - cựu Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm, cơ quan tố tụng xác định 2 bị cáo đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, sử dụng sinh phẩm và vật tư y tế. Sự thiếu trách nhiệm này đã tạo điều kiện để cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng cấu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,53 tỷ đồng .

Phiên tòa dự kiến xét xử trong ngày 17-18/6.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng.

Trước đó, vào năm 2023, phiên toà sơ thẩm của Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt Phan Quốc Việt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 25 năm tù.

Trong vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được đưa ra xét xử năm 2024, Phan Quốc Việt bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên 14 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hình phạt 29 năm tù.

Tháng 7/2024, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử tuyên giảm từ 25 năm xuống còn 22 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án Việt Á giai đoạn 1 tại Đắk Lắk, vào tháng 8/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt các bị cáo: Trịnh Quang Trí 3 năm tù; Trần Thị Nguyên Hằng 5 năm tù giam; Đặng Minh Tuyết 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Lê Lê Na 2 năm 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.