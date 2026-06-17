Giám đốc đường dây 'sở hữu kỳ nghỉ': Muốn lấy tiền khách càng nhiều càng tốt

Tại cơ quan công an, lời khai của các lãnh đạo, nhân viên trong đường dây "sở hữu kỳ nghỉ" hé lộ nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định những nhóm này đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Trong quá trình điều tra vụ án, lời khai của một số lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan đã hé lộ cách thức hoạt động của đường dây này.

Tại cơ quan công an, Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, khai ban đầu mục đích của mình là lấy tiền của khách hàng càng nhiều càng tốt và từng có suy nghĩ lừa tiền khách.

Cùng vụ việc, Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel, khai thời điểm làm việc được hưởng lương cứng 5 triệu đồng mỗi tháng và nhận 5% giá trị hợp đồng khi chốt khách thành công.

Theo lời khai của người này, cam kết hoàn tiền cho khách sau 30 - 60 ngày thực chất chỉ là lời hứa, không có bất kỳ cơ sở bảo đảm nào.

Trong khi đó, Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel, cho biết đã được trao đổi và nắm được quy trình làm việc của nhân viên. Người này thừa nhận nhận thấy các chính sách đang áp dụng là không đúng và bày tỏ sự ăn năn.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nhóm này, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng .

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy nhóm này sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân.

Với thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, sau đó gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khu du lịch hoặc khách sạn tiêu chuẩn cao.

Khi tiếp cận khách hàng, các đối tượng thường cam kết không yêu cầu mua sản phẩm, không cần mang tiền mặt và chỉ cần mang theo căn cước công dân để xác nhận thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên tư vấn bắt đầu giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 đến 40 năm.

Để thúc đẩy khách hàng ký kết, nhân viên liên tục đưa ra các chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nếu đặt cọc hoặc ký hợp đồng ngay tại sự kiện. Đồng thời, họ quảng bá rằng khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, những cam kết này chủ yếu chỉ được nhân viên tư vấn trao đổi bằng lời nói, không được ghi nhận trong hợp đồng hoặc các văn bản liên quan.

Do bị tác động tâm lý và không có nhiều thời gian nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng, nhiều khách hàng đã đồng ý ký kết và nộp tiền đặt cọc.

Trên thực tế, cơ quan công an xác định không có khách hàng nào thực hiện được việc chuyển nhượng như những gì đã được hứa hẹn.

Khi khách yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo các công ty bán kỳ nghỉ thường tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện.

Thủ đoạn thứ hai là lập công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của những người đã mua hợp đồng trước đó.

Nắm bắt nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng do khó khăn tài chính, một số đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ đã sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.

Các đối tượng sau đó thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, điều hành đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với khách hàng theo kịch bản dựng sẵn.

Nhân viên kinh doanh được hứa trả hoa hồng cao, từ 2% đến 12% phí môi giới tùy vị trí, với mục tiêu lôi kéo khách nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại “sim rác” và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ.

Các đối tượng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, khiến khách tin rằng sẽ thu được lợi nhuận gấp nhiều lần.

Có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng khách được hứa hẹn sau khi cho thuê, sang nhượng có thể thu về 1 tỷ đồng , 2,8 tỷ đồng , thậm chí 10 tỷ đồng .

Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cơ quan công an xác định, dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc khách phải mua hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ.

Bị can Trần Đạo Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển Ravi.

Đáng chú ý, nhân viên kinh doanh thường cam kết miệng với khách rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong 1-1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện lại được ghi là 10 năm, nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng .

Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.