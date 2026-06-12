Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang sử dụng vốn huy động như thế nào?

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CCV kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, ở tại 26, Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã huy động hơn 2000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng .

Ngày 12/6, trao đổi với phóng viên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết sau khi huy động số tiền trên, Mai Hà Trang chỉ đầu tư số tiền nhỏ vào hoạt động kinh doanh và hoạt động này cũng không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận, đồng thời không công khai thông tin trên với các nhà đầu tư mà tiếp tục huy động vốn và sử dụng số tiền huy động được để trả gốc, trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Mai Hà Trang tại cơ quan Công an.

Vạch trần mánh khóe tinh vi trong việc huy động vốn

Quá trình điều tra xác định, Mai Hà Trang từng có một tiền sự về việc sử dụng căn cước công dân giả; bị Công an huyện Sóc Sơn (cũ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng vào ngày 5/11/2009.

Khoảng tháng 10/2020, Trang mua lại Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long và đổi tên thành Công ty CCV, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng ; với 3 thành viên góp vốn gồm: Mai Hà Trang sở hữu 60% vốn điều lệ; ông Mai Văn Hiệp (SN 1967, địa chỉ thôn Bắc Sơn, xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa - bố đẻ của Trang) sở hữu 10% vốn điều lệ và ông Trần Đoàn Huệ (SN 1977, địa chỉ thôn Lê Như Hổ, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) sở hữu 30% vốn điều lệ.

Ngày 30/7/2021, Công ty CCV điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 20 tỷ đồng . Ngày 24/3/2022, Công ty CCV điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng . Mai Hà Trang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động của Công ty CCV.

Song qua điều tra xác định, trên thực tế, số tiền Trang thực mua Công ty CCV chỉ là 10 triệu đồng. Trong các thành viên HĐQT, không có cá nhân nào phải góp tiền để mua lại công ty cũng như 2 lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

Công ty CCV đã mở văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao.

Công ty CCV đã tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và 200 tỷ đồng để tạo dựng hình ảnh công ty có quy mô lớn (trên thực tế không có vốn thực góp), đồng thời đưa ra mức lãi suất huy động cao để huy động vốn của khách hàng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế dẫn giải Mai Hà Trang.

Kêu gọi hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi cao để lừa đảo nhà đầu tư

Với phương thức như trên, từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV đã thực hiện huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi suất cao (từ 3% đến 7%/tháng).

Không dừng lại ở đó, để tạo tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV đã giới thiệu về dự án trồng và sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ cây rau má và đưa các nhà đầu tư đến thăm trang trại trồng rau má tại tỉnh Long An.

Do tin tưởng vào các dự án của Công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023 đã có hàng trăm nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty với hơn 2.000 hợp đồng góp vốn và tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng , bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản đến tài khoản cá nhân của Trang.

Cụ thể, năm 2021, huy động được hơn 500 hợp đồng, trị giá khoảng 120 tỷ đồng ; năm 2022, huy động được hơn 1.000 hợp đồng, trị giá khoảng 670 tỷ đồng ; năm 2023, huy động được hơn 900 hợp đồng, trị giá khoảng 240 tỷ đồng.

Mai Hà Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng ). Số tiền còn lại, Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và các khoản chi tiêu…). Đến tháng 4/2023, Công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, đối với dự án trồng rau má: Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê diện tích đất 46,1 ha của 14 hộ dân để trồng rau má từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023 thì bỏ hoang ruộng, không còn thực hiện canh tác.

Tổng số tiền Công ty CCV đầu tư cho việc thuê đất, thuê kho, thuê nhân công trồng cây rau má tại tỉnh Tây Ninh khoảng hơn 4,3 tỷ đồng , còn nợ những người cho thuê đất, bán phân bón, nhân công khoảng hơn 1,5 tỷ đồng .

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định ngoài Công ty CCV, Trang còn thành lập thêm một số công ty để tạo dựng hình ảnh hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa dạng nhằm mục đích kêu gọi, huy động vốn. Tổng số tiền Trang đầu tư thành lập các công ty trên khoảng 10 tỷ đồng . Tuy nhiên, các công ty này cũng đều hoạt động không hiệu quả, không phát sinh nhiều doanh thu và chỉ hoạt động trong thời gian ngắn.

Kết quả xác minh về doanh thu và lợi nhuận của Công ty CCV, năm 2022, Công ty CCV phát sinh doanh thu 557 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế âm 5,28 tỷ đồng . Năm 2021, 2023, 2024, 2025, công ty không có doanh thu.

Số tiền chiếm đoạt được, Trang đã chi cho cá nhân 138 tỷ đồng ; mua đất đứng tên cá nhân hơn 24,3 tỷ đồng , đồng thời sử dụng để trả lãi cho người góp vốn sau bằng tiền của người góp vốn trước hơn 355,9 tỷ đồng .

"Hành vi của Trang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của Trang đã khiến hàng trăm nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị thiệt hại, gây dư luận bức xúc. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ", một cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.