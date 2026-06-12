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Pháp luật

Cuỗm 84 điện thoại của Thế Giới Di Động, nhân viên đem bán để đầu tư tiền ảo

  • Thứ sáu, 12/6/2026 16:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Toàn bộ số tiền thu lợi từ việc bán 84 điện thoại di động, Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường (SN 2001, trú phường Điện Bàn) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 8/5, Tổ công tác khu vực 3 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát Hình sự đối tượng Trần Bá Trường đến tự thú về hành vi chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động của các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động.

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Trần Bá Trường bị tạm giữ hình sự. Ảnh: C.A.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Tổ công tác khu vực 3 đã khẩn trương xác minh, đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra xác định: Trong ngày 5 và 6/5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống Thế Giới Di Động, Trường đã lén lấy 28 điện thoại iPhone mới xuất kho rồi mang ra ngoài tiêu thụ, chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Trường còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi trực tiếp liên hệ với nhiều nhân viên thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, gian dối thông báo có khách mua hàng. Sau khi nhân viên tạo đơn bán hàng, Trường yêu cầu gửi mã QR trên hóa đơn để khách thanh toán. Nhận được mã QR, đối tượng sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để tự quét mã xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Khi tài khoản bán hàng hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập, sử dụng tài khoản thanh toán.

Bằng thủ đoạn trên, Trường đã chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động của nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn Đà Nẵng. Quá trình đấu tranh xác định, toàn bộ số tiền thu lợi từ việc bán 84 điện thoại di động, Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng, dẫn đến thua sạch.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã truy vết, thu hồi được 3 điện thoại di động liên quan vụ án; đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại để thu hồi cho bị hại.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/cuom-84-dien-thoai-cua-the-gioi-di-dong-nhan-vien-dem-ban-de-dau-tu-tien-ao-ar1023274.html

Thanh Ba/VTC News

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  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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