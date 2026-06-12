Xử phạt 2 cơ sở xả nước thải vượt quy chuẩn tại Hải Phòng

Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn, Công an xã Yết Kiêu (Hải Phòng) phát hiện 2 trường hợp xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, tổng mức xử phạt 128 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hải Phòng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Công an xã Yết Kiêu đã chủ động rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát sinh vi phạm về môi trường trên địa bàn.

Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Lộc, địa chỉ tại thôn Anh, xã Yết Kiêu và cơ sở sản xuất của ông N.V.T. (SN 1980, trú tại thôn Khuông Phụ, xã Yết Kiêu) có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường.

Hình ảnh 2 cơ sở xả nước thải ra môi trường.

Ngày 28/5, Công an xã Yết Kiêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Lộc số tiền 80 triệu đồng.

Một ngày sau, cơ sở sản xuất của ông N.V.T. cũng bị xử phạt 48 triệu đồng về cùng hành vi vi phạm.

Sau khi xử lý các trường hợp vi phạm, Công an xã Yết Kiêu phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.