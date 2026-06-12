Bé gái bị bạn trai quen qua mạng xã hội xâm hại nhiều lần

Từ kết nối qua mạng xã hội, Giàng A Lia (SN 1993, trú tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) đã nhiều lần hẹn gặp và thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng A Lia (SN 1993, trú xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Giàng A Lia tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 2/2025, Giàng A Lia quen biết một bé gái sinh năm 2012, trú tại xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên thông qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện, 2 bên thường xuyên liên lạc và gặp gỡ.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/8/2025 đến cuối tháng 11/2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân khi cháu chưa đủ 13 tuổi.

Đối tượng Giàng A Lia tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của Giàng A Lia có đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, nắm bắt các mối quan hệ của con em trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em.