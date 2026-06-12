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Pháp luật

Vào nhà xe bệnh viện trộm vàng, USD trong cốp xe máy

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:37 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Nguyễn Thanh Phong thừa nhận hành vi trộm tiền (USD), 10 chỉ vàng, 1 dây chuyền vàng để trong cốp xe máy gửi tại nhà xe Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Phong (SN 1991, trú xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

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Công an làm việc với Nguyễn Thanh Phong.

Trước đó, chiều 24/5, chị P.T.Y.L (SN 2000, trú xã Tân An, Vĩnh Long) đến Công an phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) trình báo mất 100 USD, 10 chỉ vàng nữ trang, 1 dây chuyền vàng để trong cốp xe máy gửi tại nhà xe Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Nhận tin báo, Công an phường Nguyệt Hóa phối hợp với Công an tỉnh điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được đối tượng tình nghi là Nguyễn Thanh Phong.

Sáng 4/6, Phong đến Công an phường Nguyệt Hóa đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

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https://tienphong.vn/vao-nha-xe-benh-vien-trom-vang-do-la-trong-cop-xe-may-post1850673.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

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