Người mẹ trẻ bị bắt vì đánh con dẫn đến tử vong

Trong lúc nóng giận, không kiềm chế bản thân, người mẹ trẻ ở Cà Mau dùng tay đánh mạnh vào mặt con khiến cháu đập đầu xuống nền nhà... dẫn đến tử vong sau khi vào bệnh viện 2 ngày.

Ngày 12/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết bắt bị can để tạm giam đối với N.T.M.N (SN 2005, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, N.T.M.N. sống cùng con ruột là N.G.B (SN 2022) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Trạch. Trưa 25/3, trong lúc nấu ăn, do bực tức vì cháu B. chạy quanh khu vực bếp, không nghe lời, N. dùng tay đánh mạnh vào mặt con khiến cháu đập đầu xuống nền gạch.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với N.

Đến ngày 29/3, khi phát hiện con có biểu hiện bất thường, N. mới đưa đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em, nên thông báo cho cơ quan chức năng. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, do chấn thương quá nặng, cháu B. đã tử vong vào ngày 31/3.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật đối với N.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng từ hành vi bạo hành trẻ em. Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc trong một thời điểm nóng giận, người mẹ đã gây ra hậu quả đau lòng không thể khắc phục, cướp đi sinh mạng của chính đứa con mình sinh ra.