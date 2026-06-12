Báo chí luôn đồng hành sát cánh cùng Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên

Tối 11/6, Công an TP Hà Nội tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì buổi gặp mặt.

Dự chương trình có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông Trung ương và Hà Nội.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thăm hỏi, chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Công an Thủ đô với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội.

Về phía Công an TP Hà Nội có Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an Thành phố.

Tham dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn, báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Hà Nội trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, đặc biệt bày tỏ tri ân với những đóng góp của các cơ quan báo chí với lực lượng Công an Thủ đô.

Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh: "Chúng ta đã phối hợp tốt, nhưng tôi mong và tin tưởng rằng thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn nữa". Đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của Công an TP Hà Nội trong thời gian qua. Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an Thủ đô đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước và Thủ đô; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí thể hiện tình cảm gắn bó và quyết tâm phối hợp hiệu quả hơn nữa.

Nhiều chỉ tiêu công tác đạt kết quả tích cực; tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ được kiềm chế; hàng nghìn vụ án hình sự, tội phạm công nghệ cao được điều tra, khám phá; nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá. Những thành tích đó góp phần quan trọng để Công an TP Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư; cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Công an Thành phố, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đồng hành và kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thay mặt lực lượng CAHN tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị, cởi mở của Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho rằng lực lượng Công an Thủ đô đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác truyền thông, nhất là trên môi trường số; đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội trong công tác tuyên truyền, phản ánh tình hình thực tiễn, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.