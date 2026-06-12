Hàng chục nghìn người hào hứng trải nghiệm 'Bức tường An ninh mạng' tại TP.HCM

Ngay từ những giờ đầu mở cửa, phân khu trải nghiệm "Bức tường An ninh mạng" trong khuôn khổ triển lãm và Gala "Tổ quốc bình yên" thu hút đông đảo người dân, du khách, các bạn trẻ.

Diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM từ ngày 11/6 đến 14/6, phân khu "Bức tường An ninh mạng" của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua, nằm trong khuôn khổ chương trình Gala "Tổ Quốc bình yên", hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Không gian trải nghiệm công nghệ thu hút đông đảo người dân

Trong ngày đầu tiên mở cửa, hàng chục nghìn lượt người đã đến tham quan các khu vực trải nghiệm. Nhiều học sinh, sinh viên và gia đình thích thú tham gia các trò chơi tương tác, thử thách kiến thức và hoạt động thực hành về an toàn thông tin.

Khu "Bức tường An ninh mạng" của Cục A05.

Tại booth "Chung tay phòng chống lừa đảo trực tuyến", người tham gia được thử sức với trò chơi "Một phút kiểm tra - tránh xa lừa đảo", tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả mạo danh tính, deepfake, lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt tài khoản hay phát tán mã độc. Thông qua các tình huống được mô phỏng trực quan, người dân có cơ hội nhận diện rủi ro và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường số.

Trong khi đó, các thử thách như "Thợ săn mã độc", nhận diện mã QR giả mạo hay các hoạt động tương tác về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại booth Trung tâm An ninh mạng quốc gia (VNCERT) cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo khách tham quan. Nhiều người dân cho biết hình thức trải nghiệm trực tiếp giúp việc tiếp cận kiến thức trở nên dễ hiểu, sinh động và gần gũi hơn so với các hình thức tuyên truyền truyền thống.

Kết nối lịch sử và công nghệ trong cùng một không gian

Bên cạnh các nội dung hiện đại về an ninh mạng, khu vực trưng bày chuyên đề "Kế hoạch phản gián CM12" cũng trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan.

Thông qua các hiện vật, hình ảnh tư liệu, thiết bị truyền tin và hoạt động trải nghiệm giải mã tín hiệu Morse, người dân có cơ hội tìm hiểu về những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được trực tiếp thao tác với mã Morse và tiếp cận các câu chuyện lịch sử theo hình thức tương tác, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Lan tỏa kiến thức an toàn số đến cộng đồng

Không chỉ là một không gian trưng bày công nghệ, "Bức tường An ninh mạng" còn mang tới nhiều thông điệp thiết thực về bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường số và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên Internet.

Các hoạt động check-in tương tác như "Tôi là lá chắn số", khu vực tìm hiểu về AI, deepfake, công nghệ bảo mật hay các giải pháp an ninh công nghệ cao đã tạo nên điểm nhấn thu hút người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau. Việc kết hợp giữa công nghệ trình diễn, trò chơi tương tác và nội dung tuyên truyền giúp kiến thức an ninh mạng trở nên dễ tiếp cận hơn với cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân không chuyên về công nghệ.

"Bức tường An ninh mạng" là một trong những phân khu nổi bật của triển lãm "Tổ quốc bình yên", sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026). Với cách tiếp cận trực quan, hiện đại và giàu tính tương tác, phân khu không chỉ mang đến những trải nghiệm công nghệ mới mẻ mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng trong thời đại số.

Ngoài ra, sức hút của phân khu không chỉ đến từ các công nghệ trình diễn hiện đại mà còn từ hàng loạt hoạt động tương tác có thưởng, giúp người dân vừa trải nghiệm, vừa học hỏi kiến thức an toàn số và nhận những phần quà ý nghĩa từ “các cô chú công an”.

Dự kiến trong những ngày tiếp theo, không gian trải nghiệm này sẽ tiếp tục đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách khi đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ.