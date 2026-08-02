Phát hiện 37 đối tượng là người nước ngoài lừa đảo qua mạng

Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công 2 nhóm, gồm 37 đối tượng là người nước ngoài lưu trú trên địa bàn phường Võ Cường hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng người nước ngoài cư trú trên địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có các nhóm đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo, nên đã phối hợp với Công an phường Võ Cường xác minh, xử lý.

Cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng.

Sau khi xác định chính xác hành vi của các đối tượng, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà số CL10-5, Khu đô thị Him Lam, phát hiện 20 người nước ngoài, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua xác minh, các đối tượng sử dụng nhiều thiết bị điện tử để lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh các nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc.

Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở lưu trú tại số 15, đường Nguyễn Quyền, phát hiện 17 người nước ngoài cùng nhiều máy tính, điện thoại có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội. Bước đầu, xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và châu Âu, dựng các kịch bản lừa đảo tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Trịnh Đắc Vũ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết các đối tượng thường lợi dụng việc nhập cảnh hợp pháp rồi thuê căn hộ, nhà ở trên địa bàn tỉnh làm nơi hoạt động.

Ngoài các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhiều nhóm còn môi giới cờ bạc trực tuyến, phát tán nội dung đồi trụy, vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo hướng đến lừa đảo nạn nhân ở nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Tang vật các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua công tác phối hợp điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động; xử lý hành chính, trục xuất nhiều đối tượng vi phạm. Đồng thời, chuyển hồ sơ một số vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia đến cơ quan chức năng nước ngoài để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, đấu tranh, xử lý 10 vụ, gần 150 người nước ngoài có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để phạm tội và vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú. Các đối tượng mang nhiều quốc tịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Malaysia và Campuchia.