Xét xử vụ bạo hành tại trung tâm công tác xã hội khiến 1 học viên tử vong

5 bị cáo trong vụ 1 học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) bị tuyên phạt từ 6 đến 33 tháng tù.

Ngày 17/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh).

Phiên toà sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ việc. Ảnh: VOV.

Các bị cáo gồm N.D.C (SN 2010), N.H.A.Đ (SN 2009), N.T.H.T (SN 2009), P.Đ.H (SN 2009) và N.T.G (SN 2008) cùng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia hành hung 2 học viên, khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Quá trình điều tra xác định, cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian sinh hoạt tại đây đã xảy ra nhiều vụ việc học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19/12/2025, khi anh Bùi Tiến Mạnh (SN 2003) được đưa đến trung tâm để điều trị tình trạng nghiện trò chơi điện tử.

Khi anh Mạnh bày tỏ ý định rời đi, một số nhân viên và học viên đã tìm cách ngăn cản. N.D.C, N.T.G cùng một số người khác dùng tay chân và các vật dụng như gậy cao su, gậy gỗ đánh anh Mạnh nhiều lần vào ngực, lưng, mông và tay. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe.

Vụ việc thứ hai xảy ra từ ngày 21 đến 23/12/2025 đối với anh Phạm Hải Nam (SN 2008), học viên mới được đưa vào trung tâm.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt và bị cho là không chấp hành nội quy, anh Nam liên tiếp bị nhiều người đánh đập tại phòng ở, khu lao động và văn phòng của cơ sở.

Khoảng 8h30 ngày 23/12/2025, tại văn phòng cơ sở 2, N.D.C, N.H.A.Đ, N.T.H.T, P.Đ.H cùng một số người khác dùng tay, chân, gậy cao su và gậy gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, ngực, bụng, lưng, mông, tay và chân của anh Nam. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp do các chấn thương vùng lưng gây dập phổi, chảy máu nhu mô phổi và phù phổi.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng liên quan, gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù tại các khu vực xảy ra vụ việc.

Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật.

HĐXX tuyên phạt bị cáo N.D.C 48 tháng tù; N.H.A.Đ, N.T.H.T; P.Đ.H cùng 33 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo N.T.G bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định.

HĐXX cho rằng, việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo nhằm giáo dục, giúp các bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, từ đó sửa chữa sai lầm, rèn luyện để trở thành công dân có ích, đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe chung trong xã hội.