Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa trong vụ cấp phép cho 686 phòng khám

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế TP Hà Nội) bị cáo buộc nhận hối lộ trong nhiều năm để cấp phép hành nghề y, dược cho các cơ sở tư nhân.

Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội. Phiên do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Phần làm thủ tục ghi nhận một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, phiên tòa từng mở nhưng trả hồ sơ điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Các bị cáo trong vụ án bị xét xử về tội "Nhận hối lộ" hoặc "Môi giới hối lộ", gồm: Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội); Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Đỗ Thị Hương (SN 1988, chuyên viên); Đỗ Đình Long (SN 1995, chuyên viên); Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí); Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, chuyên viên Văn phòng); Nguyễn Đình An (SN 1985, nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội); Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe); Nguyễn Thị Bích (SN 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội); Bùi Lan Anh (SN 1985, dược sỹ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội); Trần Thị Chiến (SN 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội)...,

Hồ sơ truy tố thể hiện, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập. Phòng này cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP...

Bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

Nhận hối lộ "nhắm mắt" bỏ qua sai phạm trong nhiều năm

Tuy nhiên, năm 2019-2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã có hành vi nhận hối lộ nhằm "tạo điều kiện", hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng .

Cụ thể, tháng 3/2022-12/2024, bị cáo Đỗ Đình Long với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định và đồng phạm nhận hơn 2 tỷ đồng từ các môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho loạt cơ sở bán lẻ thuốc.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện, bị cáo Đỗ Doãn Tiến, lái xe cho đoàn thẩm định và Ngô Thị Hồng Phương, nhân viên bộ phận một cửa của Sở Y tế, là trung gian, nhận tiền từ môi giới để chuyển cho các thành viên trong đoàn thẩm định trước khi họ kiểm tra thực tế.

Bị cáo Phương được trả công 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi lần "hỗ trợ". Tổng tiền Phương nhận, hưởng lợi là 180 triệu đồng. Còn ông Tiến khi nhận tiền cũng chủ động bớt lại vài chục triệu đồng cho riêng mình.

Đối với các trưởng, phó phòng gồm Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, thừa nhận đã cầm tổng gần 1,4 tỷ đồng từ các "cò". Trong đó, người nhận nhiều nhất là phó phòng Tô Tử Anh với hơn 1,3 tỷ đồng (79 lần nhận gián tiếp qua tài khoản của lái xe riêng).

Các bị cáo làm dịch vụ môi giới bị xác định đã nhận 8,67 tỷ đồng của 686 cơ sở y, dược tư nhân để chạy giấy phép, móc nối cán bộ. Qua đó, số tiền họ bớt lại hưởng riêng khoảng 850 triệu đồng.

Riêng 2 "cò" Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh nhận tổng 5,2 tỷ đồng của 473 cơ sở. Họ không chỉ trực tiếp thu tiền mà còn phân phối lại cho các môi giới khác hoặc trực tiếp đưa cho cán bộ Sở Y tế...

Phiên dự kiến xét xử trong 3 ngày.