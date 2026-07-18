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Pháp luật

Khởi tố chủ doanh nghiệp đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra ven sông

  • Thứ bảy, 18/7/2026 12:04 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Công an Phú Thọ đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng số 2, để điều tra hành vi đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra ven sông Hồng.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an phát hiện Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh.

đổ bê tông ra sông ảnh 1

Cơ quan chức năng làm việc, lấy lời khai bị can Bùi Song Hào.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là ông Bùi Song Hào đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.

Khối lượng bã bê tông được xác định lên tới 636.260 kg (hơn 636 tấn), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và làm dấy lên sự bức xúc trong quần chúng nhân dân.

đổ bê tông ra sông ảnh 2

Hiện trường vụ xả thải bã bê tông.

Trong quá trình làm việc, Bùi Song Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Song Hào về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/khoi-to-chu-doanh-nghiep-do-hon-636-tan-ba-be-tong-ra-khu-vuc-ven-song-hong-post1860561.tpo

Viết Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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