Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến vụ án tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy (giáo viên môn Ngữ văn) liên quan đến vụ án xảy ra ở điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; sáng 17/7/2026, trường hợp Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) là Giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.