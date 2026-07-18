Bình luận câu view, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật nhằm câu tương tác trên mạng xã hội, 2 người tại Hà Nội vừa bị công an xử lý, trong đó một trường hợp chịu mức phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, công an các địa phương phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tam Hưng phát hiện tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 trên địa bàn.

Anh N.V.N tại cơ quan Công an

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là anh N.V.N. (SN 1981, trú thôn Thạch Đan, xã Tam Hưng, Hà Nội). Ngày 15/7, anh N. sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật về quá trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án.

Làm việc với cơ quan công an, anh N. thừa nhận chưa kiểm chứng thông tin, đăng bình luận nhằm thu hút tương tác. Nhận thức được hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, người này đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tam Hưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.V.N. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an phường Xuân Phương cũng phát hiện tài khoản Facebook "Sầu Riêng" bình luận nội dung không đúng sự thật dưới một bài viết trên mạng xã hội.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông V.T.R. (SN 1949, trú tổ dân phố 14, phường Xuân Phương, Hà Nội). Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật An ninh mạng và chế tài xử lý đối với hành vi đưa tin sai sự thật, ông R. đã chủ động xóa bình luận, rời khỏi nhóm trên mạng xã hội và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận và lan truyền thông tin từ các nguồn chính thống, tránh vi phạm pháp luật do đăng tải thông tin sai sự thật.