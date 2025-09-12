Bất ngờ với bản hợp đồng tốt nhất của MU

Noussair Mazraoui được nội bộ Manchester United đánh giá là bản hợp đồng hay nhất trong nhiều năm qua.

Mazraoui được đánh giá cao kể từ khi gia nhập MU.

Với những thất bại lớn trong các thương vụ chuyển nhượng gần đây như Jadon Sancho, Antony, Andre Onana và Rasmus Hojlund, MU kỳ vọng các tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko sẽ không lặp lại vết xe đổ này.

Bruno Fernandes thường được nhận định là thương vụ hiếm hoi mang lại hiệu quả với giá 47 triệu bảng. Tuy nhiên, The Athletic tiết lộ Noussair Mazraoui mới là cái tên được nội bộ MU coi là "chữ ký tốt nhất trong nhiều năm".

Cầu thủ người Morocco gia nhập từ Bayern Munich với mức giá khoảng 12,8 triệu bảng. Anh từng chơi ở nhiều vị trí khác nhau, từ trung vệ, hậu vệ cánh, thậm chí tiền vệ tấn công trong một trận đấu dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag.

Mazraoui gây ấn tượng với đồng đội và ban huấn luyện nhờ khả năng đọc trận đấu, cũng như có màn trình diễn ổn định, thường xuyên được chấm điểm 7 hoặc 8. Mazraoui cũng khiến nhiều người bất ngờ về sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ và quyết liệt của mình.

"Tôi chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải suốt một thời gian dài. Gần đây, tôi cũng đá ở trung vệ phải. Nhưng hậu vệ cánh phải là vị trí tôi yêu thích và chơi tốt nhất. Khi có bóng, tôi biết mình có thể làm gì, không làm gì. Tôi biết cách phòng ngự mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đơn giản là tận hưởng trận đấu", Mazraoui chia sẻ.

Mazraoui bỏ lỡ 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, nhưng trở lại và chơi hay trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Burnley hôm 30/8. Anh được kỳ vọng có mặt trong đội hình xuất phát ở trận derby với Manchester City vào cuối tuần này.