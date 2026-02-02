Bất ngờ trước chiếc xe sử dụng hàng ngày của Carlos Alcaraz

Dù là ngôi sao quần vợt kiếm hơn 55 triệu USD, Carlos Alcaraz vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi chọn một mẫu BMW cỡ nhỏ làm phương tiện di chuyển hàng ngày.

Sau khi chiến thắng trước huyền thoại Novak Djokovic trong trận chung kết Australian Open 2026, tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22. Với khối tài sản "khủng" kiếm được trong những năm qua, anh lại không lựa chọn siêu xe đắt tiền làm phương tiện di chuyển thường ngày, mà gắn bó với một mẫu xe BMW khá "khiêm tốn" so với danh tiếng của mình.

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz trở thành đại sứ thương hiệu của BMW kể từ năm 2022 và thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá xe điện của BMW tại châu Âu.

Ở tuổi 22, khi đã nhanh chóng vươn lên nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới của bộ môn tennis, Carlos Alcaraz hoàn toàn có thể được kỳ vọng xuất hiện bên những chiếc siêu xe trị giá hàng trăm nghìn USD trong mỗi chuyến du đấu. Không ít thương hiệu xe hơi sẵn sàng trải thảm đỏ để mời gọi ngôi sao trẻ này trở thành gương mặt đại diện.

Tuy nhiên, BMW mới là hãng xe giành chiến thắng trong cuộc đua tài trợ khi ký hợp đồng hợp tác với vận động viên này từ năm 2022, ngay sau danh hiệu Grand Slam đầu tiên của anh tại US Open. Kể từ đó, tay vợt người Tây Ban Nha thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá xe điện của BMW tại châu Âu.

Tuy sở hữu khối tài sản khổng lồ, anh vẫn lựa chọn mẫu xe nhập môn BMW 1 Series Hatchback. Chiếc xe được bàn giao cho tay vợt này vào tháng 9/2025.

Dù là gương mặt đại diện cho một thương hiệu xe sang của Đức, lựa chọn xe cá nhân của Alcaraz lại khiến nhiều người ngạc nhiên. Thay vì các mẫu xe hiệu năng cao thuộc dòng BMW M, anh quyết định sử dụng BMW 1 Series bản hatchback làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Chiếc xe được bàn giao cho Alcaraz vào tháng 9/2025, thời điểm anh gia hạn hợp đồng hợp tác với BMW.

Lựa chọn một mẫu hatchback cỡ nhỏ thay vì siêu xe đắt tiền không chỉ cho thấy sự giản dị trong phong cách sống của Carlos Alcaraz, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi, phù hợp với định hướng thương hiệu mà BMW đang theo đuổi cùng ngôi sao quần vợt trẻ này. Tại Tây Ban Nha, BMW 1 Series có giá từ 35.150 Euro (khoảng 41.700 USD ) cho phiên bản BMW 116 Hatchback.

Tại Tây Ban Nha, BMW 1 Series là lựa chọn rẻ nhất của thương hiệu xe đến từ Đức với giá chỉ từ 35.150 Euro. Sau chức vô địch Australian Open 2026, hình ảnh của Carlos Alcaraz tiếp tục được xuất hiện trên trang chủ của BMW Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Carlos Alcaraz lại có niềm đam mê lớn với đồng hồ. Trong buổi lễ trao cúp Australian Open 2026, anh đã lựa chọn mẫu Rolex Cosmograph Daytona Ref. 126518LN có giá niêm yết 37.400 USD . Chiếc đồng hồ này cũng đã xuất hiện cùng anh tại Roland-Garros và US Open 2025. Trước đó, anh cũng được bắt gặp mang nhiều mẫu Rolex khác nhau như Cosmograph Daytona Ref. 116519LN-0076, Cosmograph Daytona 116576TBR, Day-Date 40 Ref. 228349RBR, Day-Date Ref. 228238...