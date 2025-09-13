Bất ngờ bị người lạ xây nhà trên đất đã được cấp sổ đỏ

Một gia đình tại Hải Phòng tá hỏa khi người lạ đến xây căn nhà 2 tầng kiên cố trên phần đất đã được cấp sổ đỏ của mình, còn ngang nhiên ép họ phải bán hoặc đổi đất.

Sự việc hy hữu trên xảy ra tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương), TP Hải Phòng.

Theo bà Trần Thị Kim Loan (SN 1979), ngày 23/09/2024, gia đình có mua lô đất diện tích 60m² thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Căn nhà 2 tầng kiên cố bị người lạ chiếm giữ, "xây nhầm" trên phần đất đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Loan.

Bà Loan khẳng định việc mua bán diễn ra hợp pháp, được chính quyền và pháp luật công nhận sang tên bìa cho vợ chồng bà. Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, khi gia đình đến kiểm tra khu đất thì bất ngờ thấy trên mảnh đất của mình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng kiên cố.

“Chúng tôi không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì với người đang xây công trình trên đất nhà mình, khi đi hỏi thì mới được biết đó là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến, cùng trú tại thôn 3, xã Kiền Bái thuê thợ đến xây”, bà Loan cho hay.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Loan đã nhờ người môi giới nhà đất liên hệ với ông Hữu để yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu ngang nhiên coi đó là đất của mình và vẫn tiếp tục xây dựng.

“Giải quyết tình cảm không được, chúng tôi làm đơn trình báo đến chính quyền địa phương khi đó là UBND xã Kiền Bái. Qua xác minh, chính quyền xác định lô đất gia đình nhà tôi đúng là đang bị ông Hữu và bà Tuyến xây dựng trái pháp luật nên đã có văn bản yêu cầu ngừng việc thi công nhưng gia đình ông Hữu vẫn không chịu chấp hành” - bà Loan bức xúc.

Ông Nguyễn Đăng Ca (SN 1977, chồng bà Loan) cho biết, trong ngày 20/11/2024, khi UBND xã tổ chức hòa giải giữa hai bên gia đình thì tại đây ông Hữu thừa nhận đã xây “nhầm” vì bản thân ông Hữu cũng mua một lô đất tại khu này nhưng cách lô đất của ông Ca 4 lô.

"Tuy nhiên, thay vì khắc phục trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại nêu hướng giải quyết bằng cách ép chúng tôi phải chấp nhận “đổi đất” hoặc phải bán lại lô đất cho ông Hữu với giá mà ông ta đưa ra.

Chúng tôi không chấp nhận quan điểm ngang ngược như vậy và cũng không có ý đổi chắc gì vì ngay từ đầu gia đình đã mua 2 lô đất liền kề nhau nhằm mục đích xây nhà ở, nếu phải đổi thì 2 lô đất của chúng tôi lại tách xa nhau, không tiện cho việc xây dựng theo mục đích của gia đình. Càng không thể ép chúng tôi phải bán cho ông Hữu với cái giá mà ông ấy đưa ra được” - ông Ca chia sẻ.

Ngày 11/8, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 - TP Hải Phòng tuyên buộc phá dỡ công trình để trả lại mặt bằng cho vợ chồng bà Loan, tuy nhiên hiện nay căn nhà vẫn đang tồn tại.

Sau khi hòa giải bất thành, UBND xã Kiền Bái khi đó có yêu cầu ông Hữu phải dừng thi công, tuy nhiên xã cũng không có thêm biện pháp xử lý nên công trình 2 tầng của ông Hữu vẫn được xây dựng, đến nay đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Gia đình bà Loan sau đó phải làm đơn gửi đến TAND huyện Thủy Nguyên (cũ), TP Hải Phòng (nay là TAND khu vực 1 - TP. Hải Phòng) để đề nghị phân xử.

Ngày 11/8, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 - TP Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng, trả lại mặt bằng cũng như quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Ca, bà Loan.

“Đến nay đã quá thời hạn 15 ngày kể từ khi tòa tuyên nhưng phía gia đình ông Hữu vẫn chưa có động thái xử lý ngôi nhà để trao trả lại đất cho chúng tôi. Gia đình tôi cũng không nhận được thông báo gì về việc ông Hữu kháng cáo bản án nên tuần tới tôi sẽ tiếp tục đề nghị cơ quan thi hành án vào cuộc để gia đình sớm lấy lại được đất của mình”, bà Loan chia sẻ.