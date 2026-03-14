Bắt giữ nhóm côn đồ vô cớ chém người

Ngày 14/3, Công an phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự nhóm 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Nhóm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Trường Huy (SN 2007), Võ Chí Trọng (SN 2008, cùng ngụ phường Cao Lãnh), Lê Văn Phúc (SN 2007), Nguyễn Hữu Trọng (SN 2006), Bùi Thành Đạt (SN 2007, cùng ngụ phường Mỹ Ngãi).

Công an phường cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Nguyễn Thái Học (SN 2011), Nguyễn Anh Tuấn Khanh (SN 2008), Lê Nhựt Trường (SN 2008, cùng ngụ phường Cao Lãnh), Đặng Minh Hiếu (SN 2009) và Đỗ Thái Bảo (SN 2008, cùng ngụ phường Mỹ Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, khuya 10/3, anh L.V.H. (SN 2008, ngụ phường Mỹ Ngãi) điều khiển xe mô lưu thông qua cầu Mỹ Ngãi thì bị nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên đi trên 4 xe mô tô ép sát chửi bới, gây sự. Nhóm thanh thiếu niên này dùng mũ bảo hiểm đánh làm anh H. ngã xuống đường.

Nhóm thanh thiếu niên vô cớ chém người được đưa về trụ sở Công an phục vụ công tác điều tra.

Anh H. hoảng sợ, bỏ chạy. Nhóm thanh thiếu niên đuổi theo, dùng dao tự chế chém vào lưng và tay, dẫn đến thương tích. Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Còn anh H. gọi điện thoại cho người thân đến đưa đi cấp cứu.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an phường Mỹ Ngãi phối hợp với Công an phường Cao Lãnh, Phòng Cảnh sát hình sự rà soát, khoanh vùng đối tượng và xác định nhóm thanh thiếu niên gây án nên mời làm việc, thu giữ các tang vật có liên quan.

Tại Công an phường Mỹ Ngãi, các đối tượng khai nhận có mâu thuẫn với một thanh niên khác trên địa bàn xã Phong Mỹ.

Tối 10/3, cả nhóm đi nhậu và mang theo dao tự chế với mục đích tìm chém đối phương. Cả nhóm không tìm được thanh niên nói trên nên quay về. Trên đường đi, cả nhóm gặp anh H. nên gây sự và chém nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm còn chụp hình cùng với hung khí để lưu lại với mục đích khoe “chiến tích”.