Hỗn chiến giữa đêm trên cầu Dục Thanh: 15 bị cáo phải trả giá

TAND khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với 15 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực cầu Dục Thanh.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án 12-24 tháng tù giam.

Ngay từ sáng sớm, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, nêu rõ hành vi của các bị cáo đã tụ tập đông người, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để đánh nhau tại nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, Lê Văn Nghĩa đã nhắn tin hẹn Nguyễn Tuấn Anh đến khu vực cầu Dục Thanh để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Sau đó, 2 nhóm thanh niên đã tụ tập nhiều người, chuẩn bị các loại hung khí như đao tự chế, rựa, ba chĩa, phóng lợn và tuýp sắt.

Khoảng 22h ngày 2/4/2023, nhóm của Nghĩa tập trung tại khu vực bãi sò dưới chân cầu Dục Thanh để chờ nhóm đối phương. Đến khoảng 1h ngày 3/4/2023, nhóm của Tuấn Anh điều khiển nhiều xe máy mang theo hung khí đến giữa cầu, đập hung khí vào lan can cầu để khiêu khích.

Không lâu sau đó, 2 nhóm lao vào hỗn chiến, rượt đuổi và đánh nhau trong thời gian ngắn. Do nhóm của Tuấn Anh đông người hơn, nhóm của Nghĩa bỏ chạy về phía bãi sò rồi giải tán. Sau khi chửi bới một lúc trên cầu, nhóm của Tuấn Anh cũng rời khỏi hiện trường.

Sự việc sau đó được người dân trình báo với cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập mang hung khí đánh nhau. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều hung khí là vật chứng của vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhiều bị cáo bày tỏ sự ăn năn, cho rằng do nóng giận nhất thời và thiếu kiềm chế nên đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nhiều bị cáo còn trẻ, phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Tuấn Anh và Lê Văn Nghĩa mỗi bị cáo 18 tháng tù giam; Lê Thanh Nhựt 24 tháng tù giam; Đinh Anh Quốc 12 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại mỗi bị cáo 15 tháng tù giam.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh hành vi tụ tập mang hung khí đánh nhau nơi công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, gây tâm lý bất an cho người dân. Bản án được tuyên không chỉ nhằm xử lý các bị cáo mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi tương tự trong xã hội.