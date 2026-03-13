Bắt 22 đối tượng trong vụ hỗn chiến từ mâu thuẫn, thách thức qua mạng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Dầu Thanh Phong (SN 2009, ngụ phường An Nhơn, TP.HCM), Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP.HCM) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khuya 3/3, nhiều người dân đi ngang quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, thấy 2 nhóm thanh niên đuổi đánh, hỗn chiến dữ dội nên báo Công an.

Công an phường An Hội Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt ở hiện trường, điều tra truy xét, mời 2 nhóm thanh niên gồm gần 50 người lên trụ sở làm việc.

Dầu Thanh Phong và Nguyễn Trí Thanh tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của các đối tượng, tối 1/3, Dầu Thanh Phong cùng nhóm bạn khoảng 5 người ngồi uống nước trên đường Nguyễn Oanh. Lúc này, Nguyễn Trí Thanh cùng nhóm bạn đi trên ba xe gắn máy ngang qua và có hành vi nẹt pô.

Bị nhóm Phong lườm, Thanh về nhà và đăng một tấm ảnh bánh mỳ lên TikTok kèm nội dung: "Bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn". Thấy nội dung này, Phong bức xúc nhắn tin chửi bới và hẹn Thanh gặp nhau để "giải quyết".

Cả hai thống nhất gặp tại chân cầu Bến Phân vào tối 3/3. Thanh còn thách thức Phong có bao nhiêu "quân", thì kéo hết theo. Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, Phong huy động được 5 người. Thông tin lan truyền qua những người bạn đẩy số lượng tham gia lên đến 19 người. Cả nhóm hẹn tập trung tại quán sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp để gặp, hẹn đánh nhau ở cầu Bến Phân.

Nhóm của Phong cũng mang theo nhiều hung khí như ống sắt dài hơn một mét, dao tự chế và bình xịt hơi cay. Khoảng 22h30 ngày 3/3, cả nhóm bắt đầu xuất phát trên 10 xe máy. Trong đó, Tạ Minh Anh chở Phong cầm theo ống sắt; Hà Tuấn Lâm (biệt danh Bẻn) cầm bình xịt hơi cay; Võ Phan Anh Tuấn mang theo dao tự chế. Ngoài ra, nhiều thành viên khác chở theo bạn gái đi cùng để "xem" đánh nhau.

Hiện Cơ quan Công an sàng lọc, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Sau vài lần thay đổi địa điểm, Thanh gửi địa chỉ cho Phong tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TP.HCM. Khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm của Phong ập đến quán cà phê. Thấy nhóm của Thanh có khoảng 4 người đang đứng phía trước, nhóm của Phong lập tức xông vào tấn công. Phong dùng ống sắt, Lâm xịt hơi cay, Tuấn dùng dao tự chế và Nguyễn Xuân Khoa cầm cây sắt có gắn cờ lao vào đuổi đánh.

Bị tấn công bất ngờ, Thanh dùng gậy ba khúc đánh trả. Các thành viên trong nhóm của Thanh gồm Phạm Việt Luân, Bùi Lê Minh Phong và Lê Đăng Khoa không bàn bạc từ trước, nhưng thấy bạn bị đánh đã không can ngăn mà dùng ghế sắt, bàn gỗ và ly thủy tinh của quán cà phê ném trả dữ dội về phía nhóm của Phong.

Hình ảnh từ camera tại hiện trường cho thấy 2 nhóm thanh niên liên tục rượt đuổi, dùng hung khí đánh nhau và ném đồ đạc tán loạn trong hơn 10 phút. Sau khi hỗn chiến, cả hai nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường...

Tại Cơ quan Công an, các thành viên thuộc nhóm của Phong và Thanh đều thừa nhận toàn bộ hành vi. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ các vật chứng như: ghế xếp, bàn gỗ, 2 cây sắt vuông, một bình xịt hơi cay, một cây sắt inox, một mã tấu tự chế và một gậy ba khúc. Vụ việc đang được điều tra, xử lý.