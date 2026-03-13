Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố đối tượng hành hung phụ nữ đi tập thể dục

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Văn Long (SN 1980, ở xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Khoảng 5h10 ngày 5/1/2026, chị N.T.L (SN 1985, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) đi bộ thể dục buổi sáng và di chuyển qua cửa quán Karaoke Paris địa chỉ Thôn Bình Minh, xã Lục Nam.

Đối tượng Long.

Lúc này, trong quán có Bạch Văn Long, là nhân viên quản lý quán nhìn qua hệ thống camera thấy chị L đi qua nghi là người vào trộm cắp xe máy.

Long mở cửa quán đi ra hô hoán có trộm cắp xe, khiến chị L giật mình hoảng sợ và bỏ chạy. Tuy nhiên, Long đã đuổi theo túm áo làm chị L ngã ra đường. Không dừng lại, Long tiếp tục đánh và đầu chị L làm nạn nhân đau quá kêu cứu và được người dân can ngăn, rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện...

Ngay sau đó, người thân chị L đã trình báo vụ việc tới Công an xã Lục Nam. Khi bị cơ quan Công an triệu tập, Long khai nhận đã đánh chị L. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Văn Long để điều tra, xử lý.

