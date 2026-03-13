Trộn ruốc bông gà và heo trôi nổi để tăng lợi nhuận

Một số hộ kinh doanh ở Thanh Hóa thu mua ruốc bông gà và ruốc bông thịt heo trôi nổi trên thị trường hoặc có trường hợp trộn 2 loại ruốc này với nhau rồi đóng gói, bán ra thị trường nhằm tăng lợi nhuận.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra hành chính một công ty và một tiệm tạp hóa trên địa bàn, thu giữ hàng trăm sản phẩm hàng hóa là đồ ăn không rõ nguồn gốc, trong đó có ruốc heo (chà bông).

Theo công an, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt, nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, gồm 600 sản phẩm túi gói các loại đồ ăn vặt như ngô cay, khô gà, quẩy; các nguyên liệu pha chế như bột sữa, trân châu đen, đường thốt nốt... cùng hơn 1.800 kg thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc heo, hành phi và nhiều mặt hàng khác.

Lô hàng trên đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Làm việc với lực lượng công an, đại diện hộ kinh doanh khai nhận số ruốc gà, ruốc heo được thu mua trôi nổi trên thị trường, trong đó có trường hợp trộn ruốc gà vào ruốc heo để bán ra nhằm thu lợi nhuận cao hơn.

Nhiều loại ruốc bông thịt gà, heo bị tịch thu.

Trong đó, tại cơ sở của bà Hà Thị Thùy Vân, công an ghi nhận tiệm tạp hóa này bán ruốc heo ra thị trường với giá dao động 105.000-165.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo khảo sát trên thị trường giá thịt lợn nguyên liệu để chế biến ruốc hiện được bán dao động 150.000-170.000 đồng/kg.

Trước mức chênh lệch này, ngành chức năng nhận định số sản phẩm này có thể đã bị pha trộn nguyên liệu kém chất lượng, sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc hoặc thay đổi thành phần nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa đã thu giữ để xử lý.