TP.HCM ngăn chặn tệ nạn mại dâm lợi dụng không gian mạng để hoạt động

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM chỉ đạo phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, Công an các xã, phường, đặc khu tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm.

Trong thời gian qua, nguy cơ núp bóng kinh doanh dịch vụ lợi dụng để hoạt động mại dâm vẫn còn tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, môi trường xã hội… Nhận định trên được UBND TP.HCM đưa ra trong văn bản chỉ đạo các sở ngành ký ngày 11/3.

Một số đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Gò Vấp để xử lý trong vụ việc Công an triệt phá ổ mại dâm ở khách sạn vào đầu tháng 2/2026.

Theo UBND TP.HCM, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ văn hóa hoặc các dịch vụ khác có sử dụng lao động là vũ nữ, tiếp viên, nhân viên phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, ăn uống, giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe, như: khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, karaoke, xoa bóp, tắm hơi, tắm nóng lạnh, cắt tóc - gội đầu máy lạnh, cà phê đèn mờ... có nguy cơ phát sinh, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm vẫn còn tiềm ẩn, nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANTT, môi trường xã hội.

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra liên ngành, chuyên ngành phòng, chống mại dâm, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến hoạt động mại dâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Y tế thành phố quản lý chặt các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và spa. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì kiểm tra các cơ sở dịch vụ văn hóa, giải trí; xử lý hành vi khiêu dâm, kích dục hoặc lợi dụng hoạt động văn hóa để tổ chức mại dâm…

Lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nhằm ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp, giải pháp kỹ thuật và quy trình xử lý đối tượng lợi dụng công nghệ, không gian mạng để tổ chức, môi giới mại dâm, mua bán người và mua bán sử dụng trái phép chất ma túy.

Sở Du lịch tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, điểm du lịch. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường tăng cường quản lý học sinh, sinh viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội…

UBND TP.HCM cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu rà soát, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tệ nạn. Các địa phương cần vận động cơ sở ký cam kết không để xảy ra mại dâm, kích dục và khuyến khích người dân tố giác vi phạm...

UBND TP.HCM cũng đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố). Đội có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu phục vụ công tác, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.