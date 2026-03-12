Thuê xe rồi đem đi thế chấp, người đàn ông đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Sau 9 năm lẩn trốn, Nguyễn Thành Tâm, đối tượng thuê xe rồi đem đi thế chấp, ra đầu thú.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vận động, tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Thành Tâm (SN 1989, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) ra đầu thú về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2017, Nguyễn Thành Tâm thuê môtô Honda SH 125i của anh B.V.M.T. (trú phường An Khê) để sử dụng. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thành Tâm đầu thú sau 9 năm lẩn trốn. Ảnh: C.A.

Đối tượng mang chiếc xe nói trên đi thế chấp tại một tiệm mua bán xe máy cũ trên đường Hoàng Diệu, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng rồi bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tâm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp truy bắt.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, bị can vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ tung tích nên ngày 26/2/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Tâm.

Trong quá trình truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động gia đình và người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Ngày 9/3, Nguyễn Thành Tâm đã chủ động liên hệ xin ra đầu thú.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận đối tượng và ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Cuối năm 2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ngụ tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức" và "Đánh bạc trên không gian mạng".

Theo cơ quan công an, lợi dụng sự phát triển của dịch vụ cho thuê xe tự lái và những kẽ hở trong quản lý, Nguyễn Văn Tuấn sử dụng thủ đoạn thuê xe tự lái, rồi sau đó làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Tuấn khai nhận sau khi thuê xe tự lái từ các dịch vụ cho thuê hợp pháp, Tuấn lên mạng xã hội đặt làm giấy tờ giả đăng ký xe, hoặc hợp đồng mua bán xe giả.

Sau đó, gã đàn ông này mang ôtô thuê được cùng giấy tờ giả để đến các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, hắn sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian chưa đầy một tháng, với thủ đoạn trên, Tuấn thực hiện trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng .