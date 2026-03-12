Lãnh đạo Công an Hà Nội kiểm tra công tác ANTT phục vụ bầu cử

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, chủ trì buổi làm việc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 11 đơn vị Công an cấp xã.

Ngày 11/3, tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc CATP và chỉ huy Công an các xã: Sóc Sơn, Kim Anh, Đa Phúc, Trung Giã, Nội Bài, Đông Anh, Thư Lâm, Vĩnh Thanh, Ứng Hòa, Vân Đình, Hòa Xá.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ huy Công an các xã đã báo cáo tình hình, kết quả công tác đã triển khai, theo đó, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo CATP và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử.

Các đơn vị tập trung rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp liên quan đến ANTT, đồng thời tăng cường công tác nắm bắt dư luận trong nhân dân, chủ động phát hiện, giải quyết từ sớm các vấn đề có thể ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP Hà Nội, phát biểu chỉ đạo.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, các đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực chiến, bảo đảm ANTT tại từng điểm bầu cử; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phối hợp với ngành y tế địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh tại các khu vực bỏ phiếu.

Song song với công tác bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử, Công an các xã còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nhiều tuyến đường, khu vực công cộng được chỉnh trang, dọn dẹp, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp phục vụ nhân dân tham gia bầu cử.

Đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc CATP báo cáo tại buổi làm việc.

Cùng với đó, lực lượng Công an cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử, vận động nhân dân tích cực tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc CATP cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử tại địa bàn cơ sở. Các ý kiến cơ bản thống nhất với những nội dung đã được triển khai, đồng thời đề nghị Công an các xã tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ cuộc bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an các xã trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử. Phó giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các đơn vị phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó giám đốc CATP yêu cầu các các phòng chức năng của CATP được giao nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Công an cơ sở trong quá trình triển khai các phương án bảo vệ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả, đúng yêu cầu đề ra.

Công an các xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cần tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra mâu thuẫn, vi phạm pháp luật; nếu phát sinh vụ việc phải kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, giải quyết, khắc phục ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp.

Đối với công tác khắc phục các điểm nghẽn về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, các đơn vị cần triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các khu vực trọng điểm, không chỉ trong thời điểm bầu cử mà phải duy trì thường xuyên, lâu dài. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trang hoàng khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường, khu dân cư, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thông qua buổi làm việc, lãnh đạo CATP đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử tại cơ sở; đồng thời kịp thời chỉ đạo, định hướng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị trong thời gian tới, qua đó bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.