2 giám đốc bị khởi tố vì hành vi trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam) và Trần Văn Đoàn (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh) cùng về hành vi phạm tội "Trốn thuế".

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty "ma" tại khu vực TP.HCM.

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh (dấu X)

Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng .

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của 1 Công ty "ma" tại TP.HCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đoàn (dấu X).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn về tội "Trốn thuế".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.