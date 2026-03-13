Thủ đoạn lừa đảo mua bán xe máy Honda giá rẻ của người đàn ông

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ánh Dương (SN 1978, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy khoảng tháng 10/2024, Trần Ánh Dương không có việc làm và do cần tiền để chi tiêu cá nhân, nên đã vay tiền trên nhiều ứng dụng vay tiền trực tuyến.

Để có tiền trả nợ các khoản vay đến hạn, Dương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có quen biết với nhân viên hãng môtô Honda, có thể mua nhiều dòng xe máy với giá rẻ hơn giá niêm yết trên thị trường.

Bị cáo Trần Ánh Dương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thời gian đầu, khi khách hàng nhờ mua xe máy, Dương báo giá thấp hơn giá thị trường và đến cửa hàng xe Kường Ngân, Toàn Bộ (tại Hà Nội) để mua xe đúng giá niêm yết (chấp nhận lỗ) rồi giao phương tiện đúng hạn nhằm tạo sự tin tưởng để lừa đảo khi người mua xe máy tang số lượng hoặc giới thiệu người khác mua tài sản.

Tin tưởng thông tin của Dương, từ ngày 5/3/2025 đến 6/4/2025, 12 cá nhân đã đưa cho bị cáo tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để mua môtô Honda các loại. Sau khi nhận tiền, Dương không mua xe máy và sau đó giao tài sản như cam kết. Thay vào đó, bị cáo chiếm đoạt toàn bộ tiền mua xe máy của các bị hại. Đến nay, bị cáo mới khắc phục hơn 1 tỷ đồng cho các bị hại.

Trong các nạn nhân của Dương có anh Lê Trung N. bị chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng . Theo đó, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Lê Trung N. quen biết và được Dương nói có khả năng mua được môtô Honda với giá rẻ hơn giá thị trường.

Anh này hỏi Dương về giá của các loại xe Honda Wave, Honda SH Mode và Honda Vision. Bị cáo nói có thể mua với giá là 21,5 triệu đồng/xe Honda Vision, 13,5 triệu đồng/xe Honda Wave và 40,5 triệu đồng/xe Honda SH Mode.

Nạn nhân thấy rẻ nên đã nhờ Dương mua 18 xe Honda Vision, 2 xe Honda SH Mode và 1 xe Honda Wave. Hai bên không lập hợp đồng về việc mua bán tài sản.

Từ ngày 26/2/2025 đến ngày 5/3/2025, tiếp đến là ngày 19/3/2025 và ngày 28/3/2025, anh N. chuyển khoản hơn 485 triệu đồng cho Dương. Bị cáo sau đó giao đủ số lượng, chủng loại xe máy cho nạn nhân.

Sau giao dịch trên, anh N. tiếp tục nhờ Dương mua thêm 72 xe máy các loại gồm 71 xe máy Honda Vision và 1 xe máy Honda SH125i. Bị hại chuyển cho Dương hơn 1,5 tỷ dồng. Sau khi nhận tiền, Dương dùng để trả nợ các khoản vay và chi tiêu cá nhân hết.

Khi anh N. yêu cầu Dương lập hợp đồng mua bán xe máy, bị cáo đã viết bản cam kết về việc không còn khả năng giao tài sản và sẽ hoàn tiền sớm. Tuy nhiên, Dương sau đó không thực hiện cam kết.

Sau nửa ngày xử án và xác định bị cáo đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" như nội dung cáo trạng truy tố, nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Ánh Dương 14 năm tù.