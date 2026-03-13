Chiêu lừa bán 'vàng rẻ', chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lợi dụng tâm lý muốn mua vàng giá rẻ để kiếm lời, một số đối tượng nảy sinh thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mang vàng giả đi bán hoặc cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường tiếp cận người dân hoặc các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, giới thiệu đang có dây chuyền, nhẫn hoặc trang sức bằng vàng cần bán gấp với giá thấp hơn thị trường. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng sử dụng bút thử vàng hoặc các thiết bị soi, kiểm tra giả nhằm "chứng minh" đó là vàng thật.

Các đối tượng lừa đảo tinh vi.

Do tin tưởng vào những dụng cụ kiểm tra này, nhiều người đã nhanh chóng giao dịch. Tuy nhiên, khi mang số trang sức trên đi kiểm tra lại tại các cơ sở uy tín, nạn nhân mới phát hiện toàn bộ chỉ là kim loại thường được mạ vàng bên ngoài.

Đầu tháng 3/2026, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng. Theo trình bày của nạn nhân, một đối tượng mang trang sức vàng đến cửa hàng để cầm cố. Sau khi kiểm tra sơ bộ, thấy kết quả cho thấy "vàng thật", chủ cửa hàng đã đồng ý giao dịch với số tiền lớn.

Tuy nhiên, sau đó khi tiến hành kiểm định kỹ hơn, nạn nhân phát hiện số trang sức này chỉ là kim loại được mạ vàng. Nhận thấy mình bị lừa, người dân đã nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo.

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là những trường hợp bán vàng với giá rẻ bất thường.

Người dân không mua bán vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cần sử dụng các thiết bị kiểm định chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công hoặc các loại bút thử vàng không rõ xuất xứ.

Trong trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo.