Triệt phá băng nhóm dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn trong đêm

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng tụ tập mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi.

Lúc 22h30 ngày 6/3, do mâu thuẫn cá nhân với Triệu Minh Hào (SN 2007, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), Trương Văn Khải và Nguyễn Nhật Huy thông qua mạng xã hội rủ rê nhiều thanh thiếu niên tập hợp lực lượng để "trả thù".

Các đối tượng trong vụ án.

Nhóm này tập trung khoảng 30 người, di chuyển bằng nhiều môtô mang theo đao, kiếm, dao, gạch đá… kéo đến trước nhà Hào trên đường Văn Ngọc Chính. Tại đây, các đối tượng la hét, chửi bới, nẹt pô, bấm còi; ném đá, vỏ chai bia vào nhà Hào, gây mất ANTT, khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi đã nhanh chóng có mặt ngăn chặn, thu thập dữ liệu camera tại hiện trường và trên nhiều tuyến đường liên quan, thu giữ 11 hung khí mà các đối tượng mang theo khi gây rối.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can trong băng nhóm.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Phú Lợi khẩn trương xác minh, điều tra và bắt giữ các đối tượng. Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Trung Tính, Tạ Thái Gia Huy, Lê Hoàng Tiền, Lý Thanh, Võ Cường Bảo, Trần Hoài Nam và Trịnh Tiến Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Trong đó, Thanh, Bảo, Nam và Hưng đang bị khởi tố trong các vụ án khác, nên cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định.

Các đối tượng mang theo hung khí.

Đối với Nguyễn Nhật Huy cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam, trong vụ án "Cướp tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng khác liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng.