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Pháp luật

Bắt giữ kẻ giả danh công an, cưỡng đoạt 100.000 đồng của chủ quán nước

  • Thứ sáu, 10/7/2026 22:56 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Nguyễn Bá Nghĩa mua trang phục, phù hiệu giả danh công an, đe doạ chủ quán nước ven đường phải nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Nghĩa (SN 2001, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Bá Nghĩa mua trên mạng Internet trang phục giống Công an Nhân dân cùng phù hiệu, biển số xe nền màu xanh và một số vật dụng liên quan để giả danh lực lượng công an.

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Nguyễn Bá Nghĩa giả danh lực lượng công an.

Khoảng 16h45 ngày 6/7, Công an xã Tam Hồng tiếp nhận tin báo về việc một nam thanh niên mặc trang phục giống lực lượng công an, đi xe máy gắn biển số nền xanh, chữ trắng, có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản tại thôn Lũng Thượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Hồng nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nghĩa đến quán nước của chị Hoàng Thị Y. tại thôn Lũng Thượng, tự giới thiệu là cán bộ mới được điều động về công an xã công tác.

Để tạo lòng tin, Nghĩa cho chủ quán xem một số hình ảnh lực lượng công an thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các quán bán hàng ven đường, sau đó yêu cầu chị Y. nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh.

Khi chị Y. chần chừ, Nghĩa đe dọa sẽ lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, buộc chị phải giao tiền. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Nghĩa tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn với ý định thực hiện hành vi tương tự. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã kịp thời báo tin cho Công an xã Tam Hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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https://vtcnews.vn/bat-giu-ke-gia-danh-cong-an-cuong-doat-100-000-dong-cua-chu-quan-nuoc-ar1028499.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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