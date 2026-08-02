Kiểm tra đột xuất, xử lý 2 cơ sở giết mổ gia súc trái quy định

Phối hợp với Đoàn kiểm tra số 1 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và Đoàn kiểm tra liên ngành, Công an xã Yên Lãng đã kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, rạng sáng 28/7, Công an xã Yên Lãng đã phối hợp với Đoàn kiểm tra số 1 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng Đoàn kiểm tra liên ngành xã Yên Lãng tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 2 cơ sở giết mổ gia súc hoạt động tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không bảo đảm các điều kiện về vệ sinh thú y theo quy định. Các vi phạm đã được lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra phát hiện hoạt động giết mổ gia súc trái quy định.

Cụ thể, tại cơ sở giết mổ của ông Đỗ Văn Hòa ở thôn Trung Hà, thời điểm kiểm tra, cơ sở đang tổ chức giết mổ 18 con lợn. Qua xác minh, đoàn kiểm tra xác định chủ cơ sở có hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với cơ sở của ông Đặng Hồng Vân tại thôn Tiên Xuân Cẩm, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang giết mổ 32 con lợn. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định cơ sở tiếp tục hoạt động giết mổ tại địa điểm không được phép và đây là trường hợp tái phạm.

Đối với các hành vi vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra đã áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm. Cơ sở của ông Đỗ Văn Hòa bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 110 kg thịt lợn đã giết mổ. Chủ cơ sở phải ký cam kết với UBND xã Yên Lãng đưa toàn bộ 18 con lợn đang chờ giết mổ đến cơ sở giết mổ tập trung tạm thời đủ điều kiện để thực hiện giết mổ dưới sự kiểm soát của cơ quan chuyên môn.

Trong khi đó, cơ sở của ông Đặng Hồng Vân bị xử phạt 8 triệu đồng do tái phạm; đồng thời buộc xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 100 kg thịt lợn đã giết mổ. Chủ cơ sở cũng phải cam kết đưa toàn bộ 32 con lợn đang chờ giết mổ đến cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện theo quy định.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở giết mổ hoạt động trái quy định tiếp tục cho thấy sự chủ động của Công an xã Yên Lãng trong công tác nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để kiểm tra, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ động vật, mà còn ngăn ngừa nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật sang người.

Thông qua đợt kiểm tra, các lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chấm dứt hoạt động giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện, từng bước chuyển toàn bộ hoạt động giết mổ vào các cơ sở tập trung đủ điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững trên địa bàn Thủ đô.