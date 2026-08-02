Hai chủ cơ sở sản xuất cà phê bị khởi tố cùng một tội danh

Sau cuộc kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê, cơ quan chức năng thu giữ tang vật, trưng cầu giám định, khởi tố 2 ông chủ cùng tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 1/8 cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" đối với ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1996, trú tại tổ Ninh Đa 1, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh (áo đen).

Trước đó, vào ngày 16/7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra Cơ sở kinh doanh cà phê bột do ông Vinh làm chủ ở tại nơi cư trú. Qua đó đã phát hiện, thu giữ tang vật nghi vấn hàng giả là thực phẩm gồm những gói sản phẩm nhãn hiệu "Cà phê Chồn Buôn Ma Thuột", "Cà phê Buôn Ma Thuột Quang Nguyễn", "Cà phê Buôn Ma Thuột Quang Vinh", "Cà phê đặc biệt Khánh An" đang bày bán tại cơ sở này.

Kết luận giám định của cơ quan chức năng thẩm quyền cho thấy, toàn bộ số cà phê bột đã thu giữ có hàm lượng cafein không đạt so với Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam, nên được xác định là hàng giả.

Kết quả giám định sản phẩm sản phẩm cà phê bột do ông Vinh sản xuất, buôn bán có hàm lượng cafein không đạt so với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Tại cơ quan điều tra, ông Vinh khai nhận đã liên hệ "đối tác" trên mạng xã hội để mua hạt cà phê, đậu nành và hương liệu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sau đó, người đàn ông này tự xay, pha trộn, đóng gói bao bì đã đặt in ấn nhãn mác để bán ra thị trường với giá 1 kg/70.000 đồng.

Cùng ngày và cùng tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa), trong một vụ án khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Bình (áo xanh đen).

Vụ án được phát hiện từ cuộc kiểm tra ngày 16/7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa nghi vấn 85 gói sản phẩm "Cà phê bột cao cấp Đại Phong" gồm 42,5 kg và 38 gói sản phẩm "Cà phê hạt cao cấp Chồn - cà phê xay" gồm 19 kg đang bày bán tại cơ sở do ông Bình làm chủ.

Kết quả giám định toàn bộ số cà phê này đều được xác định là hàng giả, vì hàm lượng cafein không đạt so với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam.

Kết quả giám định sản phẩm "Cà phê bột cao cấp Đại Phong", "Cà phê hạt cao cấp Chồn - cà phê xay" do ông Bình sản xuất, buôn bán có hàm lượng cafein không đạt so với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Ông Bình khai nhận đã mua nguyên liệu qua mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đưa về tự xay, pha trộn, đóng gói bao bì sản phẩm đã đặt in ấn nhãn mác để bán ra thị trường với giá mỗi cân 100.000-190.000 đồng.