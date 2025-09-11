Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết

Trong khi các tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã bị đóng băng hoặc giảm sút, một dự án bất động sản vẫn được bán với giá trên 100 triệu đồng/m2 và dự kiến bàn giao năm 2026.

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC, khi chưa vướng vòng lao lý. Ảnh: Nam Khánh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị hủy bỏ quyết định tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng tài sản đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Động thái này khiến dư luận chú ý trở lại đến những gì còn sót lại trong khối tài sản từng được định giá hàng chục nghìn tỷ đồng của vị doanh nhân họ Trịnh.

Ở giai đoạn đỉnh cao hồi năm 2017, khối tài sản cá nhân của ông Trịnh Văn Quyết ước tính khoảng 58.800 tỷ đồng , bao gồm cả giá trị lượng cổ phiếu nắm giữ tại các doanh nghiệp. Khi đó, ông Quyết nằm trong nhóm những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, sau các biến động pháp lý và đà lao dốc của cổ phiếu FLC, ROS năm 2024, giá trị tài sản còn lại của nhà sáng lập FLC được ước tính chỉ khoảng 4.800- 5.000 tỷ đồng , tương đương chưa tới 10% so với đỉnh cũ

Theo dữ liệu đến năm 2024, ông Quyết vẫn là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn FLC, nắm giữ hơn 215 triệu cổ phiếu công ty, tương đương 30,34% vốn. Ngoài ra, ông Quyết còn sở hữu hơn 218 triệu cổ phần tại FLCHOMES cùng một số lượng nhỏ cổ phần ở các doanh nghiệp khác như GAB, FLC Holding, chứng khoán BOS, FLC Travel hay Trịnh Gia Việt Nam. Bên cạnh đó, cá nhân ông Quyết còn có bất động sản tại Khu đô thị Mỹ Đình 2 (Hà Nội) với diện tích hơn 1.200 m2.

Với việc vẫn là cổ đông lớn nhất của FLC, những tài sản hiện hữu của FLC cũng được dư luận quan tâm khi nhắc đến tài sản của cá nhân ông Quyết.

Các căn hộ tại dự án Hausman Premium Residences của FLC đã đủ điều kiện bán hàng vào tháng 6. Ảnh: FLC.

Sau khi chuyển nhượng hãng hàng không Bamboo Airways cho đối tác, FLC còn lại các mảng kinh doanh như bất động sản, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, đầu tư tài chính... Trong số đó, bất động sản vẫn là mảng chủ lực. Trên danh nghĩa, FLC vẫn là chủ đầu tư của hàng loạt dự án khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, dù không ít trong số đó rơi vào trạng thái đình trệ, chậm tiến độ...

Một trong những dự án hiếm hoi của tập đoàn này được triển khai và đưa vào kinh doanh trong giai đoạn ông Trịnh Văn Quyết vướng lao lý là Hausman Premium Residences. Đây là dự án nằm trong khu đô thị FLC Premier Parc, tọa lạc trên trục đường Lê Quang Đạo kéo dài, quy hoạch hơn 400 căn hộ cao cấp trong tòa nhà 12 tầng nổi, 3 tầng hầm.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 (báo cáo được cập nhật gần nhất), FLC đã "rót" 1.134 tỷ đồng vào khu đô thị FLC Premier Parc. Đây là dự án dở dang có giá trị đầu tư lớn thứ 2 của FLC lúc bấy giờ, chỉ sau dự án Khu nghỉ dưỡng Quảng Bình (gần 1.900 tỷ đồng ) - đến nay vẫn dang dở.

Đặc biệt, các căn hộ tại Hausman Premium Residences đã đủ điều kiện bán hàng vào tháng 6 vừa qua, giữa lúc giá căn hộ Hà Nội tăng "nóng".

Trên thị trường, giá mỗi m2 căn hộ tại đây đang được giao dịch quanh mức 100 triệu đồng/m2 (sau khi trừ chiết khấu). Theo cập nhập của chủ đầu tư, hiện tòa nhà đã xây đến tầng 6 và dự kiến bàn giao vào năm 2026.