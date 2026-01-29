Kho xưởng xây sẵn phía Nam 'bùng nổ'

Các dự án hạ tầng trọng điểm tại Vùng kinh tế phía Nam đang bước vào giai đoạn hiện thực hóa đã tạo lực đẩy rõ nét cho thị trường bất động sản công nghiệp khu vực.

Bất động sản công nghiệp phía Nam năm 2026 sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng, kết nối và giá trị gia tăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo năm 2025 của Savills, bất động sản công nghiệp Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển mang tính cấu trúc, khi hạ tầng không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà trở thành yếu tố tái định hình năng lực cạnh tranh của thị trường.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi hội tụ các dự án hạ tầng quy mô lớn, tiếp tục giữ vai trò xương sống của sản xuất và logistics. Điểm khác biệt của giai đoạn 2025-2026 nằm ở việc nhiều dự án trọng điểm không còn nằm trên giấy mà đang tiến sát mốc vận hành, đưa thị trường bước vào giai đoạn hiện thực hóa sau nhiều năm chuẩn bị.

Hạ tầng bước vào giai đoạn hiện thực hóa

Savills đánh giá dự án sân bay Long Thành là một trong những dự án nổi bật nhất, mang tính chuyển đổi của toàn khu vực. Giai đoạn 1 đang được triển khai với mục tiêu vận hành từ giữa năm 2026, công suất thiết kế đạt 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành được kỳ vọng thay thế vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của Tân Sơn Nhất, đồng thời mở rộng đáng kể năng lực logistics và xuất khẩu cho các trung tâm công nghiệp tại Đồng Nai (cũ), Bình Dương (cũ), Long An (cũ) và TP.HCM (cũ).

Song song đó, mạng lưới đường bộ liên vùng đang được đẩy nhanh hoàn thiện. Dự án Vành đai 3 TP.HCM đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trong năm 2025 và dự kiến thông xe các đoạn chính từ năm 2026. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng tăng tốc thi công, hình thành trục kết nối trực tiếp giữa các khu công nghiệp trọng điểm với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Ở hướng ra biển, Cái Mép - Thị Vải tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ cảng nước sâu cốt lõi của khu vực, tiếp nhận các tàu container lớn nhất Việt Nam đi thẳng sang Mỹ và châu Âu. Dữ liệu từ Savills cho thấy sản lượng hàng hóa thông qua cụm cảng này vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2024-2025, nhờ mở rộng cầu cảng, cải thiện độ sâu luồng lạch và nâng cấp công nghệ xếp dỡ.

Cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam sẽ cơ bản hoàn thiện vào năm 2026, hỗ trợ sự tăng trưởng dài hạn của bất động sản công nghiệp. Ảnh: Savills.

Ông John Campbell, Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Bất động sản công nghiệp Savills Việt Nam cho rằng nhiều năm qua miền Bắc đã dẫn đầu về hạ tầng, nhưng giờ đây miền Nam mới thực sự bước vào giai đoạn bứt phá. Khi sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 đi vào hoạt động năm 2026, các dự án này sẽ thay đổi diện mạo dòng vận chuyển hàng hóa, nhân lực và nguồn vốn của vùng.

Vị chuyên gia cũng nhận định khi các trục giao thông mới hình thành, không gian phát triển công nghiệp sẽ mở rộng ra ngoài các khu vực lõi truyền thống. Các hành lang mới hướng về Long Thành và Cái Mép - Thị Vải đang tái định vị các điểm đến đầu tư, đồng thời giúp phân bổ lại nhu cầu và giảm áp lực lên quỹ đất hiện hữu tại TP.HCM (cũ) và Bình Dương (cũ).

Nhu cầu thuê kho xưởng xây sẵn tăng mạnh

Trong bức tranh hạ tầng phía Nam đang dần hoàn thiện, bất động sản xây sẵn, bao gồm nhà xưởng và kho xây sẵn, nổi lên là phân khúc phản ứng nhanh nhất trước những thay đổi về kết nối và chuỗi cung ứng. Đây cũng là phân khúc được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong giai đoạn cần triển khai nhanh và tối ưu hiệu quả vận hành.

Theo dữ liệu báo cáo năm 2025 của CBRE Việt Nam, thị trường kho xưởng xây sẵn tại khu vực phía Nam ghi nhận mức hấp thụ kỷ lục trong năm qua, với hơn 466.000 m2 được thuê, tăng 16% so với năm trước và đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm. Đáng chú ý, hơn 2/3 diện tích hấp thụ tập trung vào nửa cuối năm, cho thấy nhu cầu tăng tốc rõ rệt khi các dự án hạ tầng trọng điểm tiến gần mốc vận hành.

Thị trường kho xây sẵn năm 2025 ghi nhận diện tích hấp thụ lập kỷ lục mới, trong khi tỷ lệ lấp đầy cải thiện. Dữ liệu: CBRE.

Động lực chính đến từ các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics và sự gia nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp phong cách sống, F&B đến từ Trung Quốc. Nhóm khách thuê này ưu tiên mô hình kho xưởng xây sẵn nhờ khả năng triển khai nhanh, vị trí kết nối thuận lợi và chi phí vận hành hợp lý trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang được tái cấu trúc.

Tỷ lệ lấp đầy cải thiện tích cực đã thúc đẩy mặt bằng giá thuê phân khúc này đi lên. CBRE cho biết giá chào thuê trung bình của kho xây sẵn tại khu vực này đạt khoảng 5 USD /m2/tháng, trong khi nhà xưởng xây sẵn đạt 5,2 USD /m2/tháng, lần lượt tăng 6% và 4% so với năm 2024.

Bà Thanh Phạm, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam nhận định trong giai đoạn 2026-2028, phân khúc kho xưởng xây sẵn dự kiến ghi nhận sự gia tăng nguồn cung mạnh mẽ với hơn 1 triệu m2 nguồn cung mới, tập trung chủ yếu tại Bình Dương và Đồng Nai. Nguồn cung này được xem là bước chuẩn bị cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và vận hành ngày càng cao của làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Ở bức tranh rộng hơn về định hướng phát triển công nghiệp, bà Thanh cho rằng sự cộng hưởng giữa mạng lưới hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, các tuyến vành đai, cao tốc cùng hành lang pháp lý từ Luật Công nghiệp Công nghệ số, được Quốc hội thông qua tháng 6/2025, đang tạo ra một động lực chuyển đổi quan trọng cho thị trường.

Theo bà, những yếu tố nền tảng này giúp Việt Nam mở rộng cơ hội thu hút đầu tư vào các ngành kỹ thuật cao và trung tâm dữ liệu, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất truyền thống như trước đây.