Barcelona xoay xở phút cuối để giữ Olmo

Câu lạc bộ xứ Catalonia nộp đơn kiện chống lại La Liga tại Tòa án Thương mại số 10 ở Barcelona, với mong muốn được cấp lệnh tạm thời để đăng ký cầu thủ. Trong trường hợp tòa án không chấp thuận yêu cầu của Barcelona, CLB sẽ nhanh chóng triển khai giải pháp tài chính khác.

Theo đó, Barcelona dự kiến rao bán một gói các phòng VIP tại sân vận động Spotify Camp Nou trong tương lai, với mức giá ước tính từ 120 triệu đến 200 triệu euro. Đây được xem là động thái nhằm giải quyết khó khăn tài chính và đảm bảo việc đăng ký cầu thủ đúng hạn.

Việc làm này sẽ mang lại nguồn tài chính khẩn cấp cho Barcelona. Tuy nhiên, mọi thủ tục phải hoàn tất và được La Liga phê duyệt trước ngày 31/12. Nếu không, Olmo sẽ không thể thi đấu cho Barcelona trong phần còn lại của mùa giải.

Hơn nữa, trong trường hợp không được đăng ký, hợp đồng của Olmo có điều khoản cho phép anh trở thành cầu thủ tự do và gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào. Điều này có thể khiến Barcelona đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Tình hình hiện tại của "vụ việc Olmo" vẫn đang chờ phán quyết từ Thẩm phán Ignacio Fernández de Senespleda. Do ngày 25 và 26/12 là kỳ nghỉ lễ tại Catalonia, quyết định cuối cùng được dời sang thứ sáu, ngày 29/12.

Barcelona cố gắng trấn an đội ngũ của Olmo bằng cách nhấn mạnh rằng CLB vẫn tin tưởng vào kết quả tích cực. Niềm hy vọng của Barcelona đến từ việc thẩm phán Senespleda từng đứng về phía họ trong trường hợp tương tự 2 năm trước, khi CLB kiện La Liga để đăng ký Gavi. Khi đó, tòa án đồng ý với lập luận rằng các cầu thủ chuyên nghiệp có quyền thi đấu và làm việc.

Barcelona mong đợi một kết quả tương tự trong vụ việc lần này. Tuy nhiên, nếu phán quyết không có lợi, câu lạc bộ sẽ phải đối mặt với tình huống khủng hoảng chưa từng có, buộc họ phải triển khai "kế hoạch B" thông qua việc bán phòng VIP.

Theo Mundo Deportivo, nếu kế hoạch bán phòng VIP không được thực hiện kịp thời hoặc bị trì hoãn, Barcelona có thể phải cân nhắc đến "kế hoạch C". Khi ấy, Barca buộc phải sử dụng các nguồn quỹ cá nhân từ ban lãnh đạo để đảm bảo Olmo có thể được đăng ký đúng hạn.

Dù vậy, tất cả phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng từ thẩm phán. Nếu Barcelona không thể giải quyết vấn đề trước ngày 31/12, họ sẽ đối mặt với rủi ro mất một trong những bản hợp đồng quan trọng nhất của mình.

