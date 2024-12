Dani Olmo và câu chuyện phơi bày nỗi đau của Barcelona

Ngày 9/8, Barcelona thông báo chiêu mộ thành công Dani Olmo từ RB Leipzig với mức giá 55 triệu euro. Thương vụ này được kỳ vọng là bước ngoặt lớn cho đội hình của huấn luyện viên Hansi Flick, bổ sung một cầu thủ chất lượng để củng cố tham vọng chinh phục các danh hiệu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, những vấn đề tài chính âm ỉ của đội bóng xứ Catalonia lại một lần nữa bộc lộ, khiến thương vụ này trở thành tâm điểm chỉ trích và mối lo ngại sâu sắc về tình hình của câu lạc bộ.

Bất ngờ đầu tiên xuất hiện khi Olmo không thể ra sân trong hai trận đầu tiên của mùa giải. Lý do không phải vì chấn thương hay vấn đề thể lực, mà bởi Barcelona không đủ không gian tài chính để đăng ký anh trong danh sách thi đấu. Chỉ sau khi trung vệ Andreas Christensen gặp chấn thương dài hạn, khoảng trống trong quỹ lương mới cho phép Olmo tạm thời được đăng ký.

Song, đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Theo thông tin được tiết lộ sau đó, Olmo chỉ được phép thi đấu cho đội bóng xứ Catalonia đến hết ngày 31/12/2023. Việc phải dựa vào các trường hợp chấn thương để đăng ký cầu thủ rõ ràng là một dấu hiệu đáng lo ngại, phản ánh tình trạng tài chính thiếu bền vững của Barcelona.

Vấn đề đăng ký Olmo chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về cuộc khủng hoảng tài chính tại Barcelona. Thu nhập từ các nguồn tài trợ không đủ để cân bằng ngân sách, và những khoản tiền dự kiến từ các thỏa thuận thương mại lớn, như hợp đồng với Nike, cũng không đáp ứng kỳ vọng.

Để đối phó, ban lãnh đạo Barcelona đưa ra một loạt tuyên bố nhằm trấn an người hâm mộ. Chủ tịch Joan Laporta từng cam kết trong cuộc họp báo hồi tháng 9 rằng đội bóng sẽ đạt được tỷ lệ tài chính 1:1 vào tháng 10 - tức là có thể chi tiêu tương ứng với thu nhập. Ông thậm chí còn tiết lộ hai phương án để đạt được mục tiêu này: sử dụng bảo lãnh cá nhân hoặc hoàn tất thương vụ bán cổ phần trong dự án Barca Vision.

Chủ tịch Laporta tự tin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đạt được tỷ lệ 1:1 trong tháng 10. Điều này đã được tôi trao đổi với Javier Tebas (chủ tịch La Liga - PV), và chúng tôi chỉ còn thiếu 60 triệu euro để đạt được”.

Tuy nhiên, thời gian chứng minh đây là một lời hứa hão huyền. Tình trạng tài chính không những không cải thiện, mà còn khiến Barcelona rơi vào những rắc rối pháp lý mới.

Mới đây, Barcelona tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vì cho rằng họ đã vi phạm quyền lao động của Olmo và Pau Víctor - một tài năng trẻ khác của câu lạc bộ. Theo quan điểm của Barca, việc các cầu thủ này không thể được đăng ký là do những quy định bất công từ phía La Liga và RFEF.

Tuy nhiên, động thái này được nhiều chuyên gia nhận định là một nỗ lực nhằm "câu giờ" và làm dịu bầu không khí căng thẳng trong nội bộ lẫn người hâm mộ. Thay vì đối mặt trực tiếp với trách nhiệm quản lý yếu kém, ban lãnh đạo Barcelona tiếp tục đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài.

Tình hình tài chính bất ổn không chỉ ảnh hưởng đến việc bổ sung lực lượng, mà còn làm suy yếu uy tín của CLB. Những lời hứa từ ban lãnh đạo ngày càng mất đi giá trị, khiến người hâm mộ không còn nhiều niềm tin.

Olmo, một cầu thủ giàu tiềm năng, lẽ ra phải là một điểm sáng trong đội hình Barcelona mùa này. Thay vào đó, anh trở thành biểu tượng cho những khó khăn chồng chất mà đội bóng phải đối mặt.

Khi Barcelona tiếp tục loay hoay trong vòng xoáy nợ nần và rắc rối tài chính, câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu đội bóng xứ Catalonia có thể tìm được lối thoát, hay sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng? Một điều chắc chắn rằng nếu không có những hành động quyết liệt và minh bạch hơn từ ban lãnh đạo, viễn cảnh u ám sẽ còn kéo dài.

