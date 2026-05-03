Barcelona đếm ngược ngày vô địch La Liga

Barcelona thắng nhọc 2-1 trên sân Osasuna nhờ dấu ấn Lewandowski và Ferran Torres, qua đó tiến rất gần chức vô địch.

Barca có chiến thắng cần thiết và tiến rất gần đến ngôi vương La Liga.

Rạng sáng 3/5, Barcelona trải qua 90 phút không hề dễ dàng trước CA Osasuna, nhưng vẫn rời El Sadar với chiến thắng 2-1 ở vòng 34 La Liga.

Ba điểm quý giá giúp thầy trò Hansi Flick nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 14 điểm và tiến sát ngôi vương.

Đúng như dự đoán, chuyến làm khách tại El Sadar là thử thách lớn. Barcelona kiểm soát bóng từ đầu nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của đội chủ nhà. Dani Olmo sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, song cú sút ở góc hẹp chỉ đi sạt cột dọc.

Phía bên kia, Osasuna đáp trả bằng những pha phản công sắc bén. Ante Budimir khiến khung thành Barcelona chao đảo với cú dứt điểm trúng cột dọc. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, trong bối cảnh Robert Lewandowski bỏ lỡ một vài cơ hội đáng tiếc.

Thế trận giằng co tiếp diễn sau giờ nghỉ. Barcelona bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Osasuna, buộc HLV Flick phải điều chỉnh nhân sự. Marcus Rashford và Ferran Torres được tung vào sân và nhanh chóng tạo khác biệt.

Phút 81, Rashford kiến tạo để Lewandowski đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Fermín López chọc khe tinh tế, tạo điều kiện cho Ferran Torres dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi Raul Garcia rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Osasuna bằng cú đánh đầu ở phút 88. Đội chủ nhà dồn ép trong những phút bù giờ, nhưng hàng thủ Barcelona vẫn đứng vững.

Chiến thắng này giúp Barcelona tạo khoảng cách 14 điểm với Real Madrid và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đội bóng xứ Catalonia chỉ còn chờ thời điểm chính thức đăng quang khi mùa giải còn 4 vòng.

Messi gửi thông điệp đến đội bóng mới Đoạn clip được chính UE Cornella - đội bóng được sở hữu bởi chính ngôi sao người Argentina đăng tải vào sáng 1/5. Trong clip, cựu sao Barcelona và PSG có những lời động viên, nhắn nhủ đến cầu thủ cùng ban huấn luyện đội bóng.