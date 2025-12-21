Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona đánh chìm 'Tàu ngầm vàng' Villarreal

  Chủ nhật, 21/12/2025 21:00 (GMT+7)
Trên sân Villarreal, Barcelona không cần một màn trình diễn hoàn hảo. Họ cần sự lạnh lùng, đúng thời điểm, và đã làm được điều đó.

Raphinha ghi bàn trong trận gặp Villarreal.

Chiến thắng 2-0 trước Villarreal - biệt danh "Tàu ngầm vàng" - thuộc vòng 17 La Liga tối 21/12 giúp Barcelona nối dài mạch thắng lên con số bảy trên mọi đấu trường, đồng thời giữ vững ngôi đầu La Liga khi mùa giải bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Quan trọng hơn, đó là chiến thắng thể hiện rõ sự trưởng thành của một đội bóng đang biết cách thắng ngay cả khi không áp đảo toàn diện.

Trận đấu đúng với danh tiếng “đôi công” vốn có. Chủ nhà Villarreal vào trận với tốc độ cao và không hề tỏ ra lép vế. Họ thậm chí tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên, tận dụng sai lầm của hàng thủ Barca. Nhưng khác biệt nằm ở khả năng kết liễu. Khi thời cơ xuất hiện, Barcelona không bỏ lỡ.

Quả phạt đền của Raphinha là bước ngoặt. Đó không chỉ là bàn mở tỷ số, mà là phần thưởng cho sự chủ động và sức ép liên tục của đội khách. Raphinha tiếp tục cho thấy phong độ ổn định, với những pha xử lý trực diện và dứt điểm đầy tự tin. Xà ngang đã từ chối anh, nhưng Villarreal thì không thể từ chối sức ép mà Barca tạo ra.

Hiệp một kết thúc với tấm thẻ đỏ của Renato Veiga, khiến cán cân trận đấu nghiêng hẳn về phía Barcelona. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Barca không vội vàng. Họ kiểm soát nhịp độ, chấp nhận rủi ro ở hàng thủ để kéo giãn đối phương, rồi tung đòn quyết định đúng lúc.

Barcelona anh 1

Lamine Yamal ghi bàn trước Villarreal.

Bàn thắng của Lamine Yamal sau đó mang nhiều ý nghĩa. Đó là khoảnh khắc của bản năng, nhưng cũng là kết quả của áp lực liên tục và sự kiên nhẫn. Trong một tình huống hỗn loạn, Barca là đội tỉnh táo hơn. Và Yamal, một lần nữa, cho thấy sự khác biệt dù tuổi đời còn rất trẻ.

Chiều ngược lại, Villarreal không thiếu nỗ lực. Họ đòi phạt đền, tạo ra cơ hội, buộc Barca phải dựa vào sự chắc chắn của thủ môn và khả năng phòng ngự tình huống. Nhưng rốt cuộc, đó là trận đấu mà Barcelona thắng bằng kinh nghiệm, sự lạnh lùng và khả năng kiểm soát những khoảnh khắc then chốt.

Giữ ngôi đầu bảng vào Giáng sinh không đảm bảo danh hiệu. Nhưng với cách Barcelona đang chiến thắng, họ cho thấy mình không chỉ chơi đẹp, mà còn đủ bản lĩnh để đi đường dài.

