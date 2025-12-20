Bayern ra giá mua Bruno

Nhà ĐKVĐ Bundesliga sẵn sàng đón tiền vệ đội trưởng của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

Bruno được Bayern để mắt.

Theo Fichajes, Bayern sẽ gửi đề nghị 50 triệu euro để hỏi mua Bruno Fernandes từ Manchester United, sau khi biết tin đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch thanh lý ngôi sao sinh năm 1994.

"Bayern tìm thấy cơ hội chiêu mộ Bruno sau những phát ngôn thẳng thắn của cầu thủ này về tình hình nội bộ MU trong thời gian gần đây", tờ báo Tây Ban Nha cho biết.

Vừa qua, Bruno có buổi phỏng vấn gây bão với Canal 11. Nó giống một bản cáo trạng, trong đó Fernandes vừa là nhân chứng, vừa là người buộc tội. Khi nói rằng những người điều hành MU coi “tiền bạc quan trọng hơn bất cứ điều gì”, Fernandes không chỉ nhắc lại câu chuyện suýt sang Saudi Pro League. Anh đặt dấu hỏi trực diện vào triết lý vận hành của CLB dưới thời INEOS. Đó là lời buộc tội nghiêm trọng, nhất là khi nó đến từ cầu thủ đang đeo băng đội trưởng.

Fernandes còn đi xa hơn, cho rằng “lòng trung thành không còn được coi trọng” và ban lãnh đạo thiếu “dũng khí” để đối đầu với HLV Ruben Amorim, người muốn giữ anh ở lại.

Theo một số nguồn tin tại Anh, một điều khoản đáng chú ý trong hợp đồng giữa MU và Bruno Fernandes cho phép tiền vệ này rời sân Old Trafford với mức phí 56,6 triệu bảng. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ áp dụng với các CLB ngoài Premier League. Con số trên cũng thấp hơn đáng kể so với lời đề nghị 100 triệu bảng mà các đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi ra cho Fernandes vào mùa hè năm ngoái.