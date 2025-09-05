Barca nguy cơ mất trắng De Jong

Barcelona gần đây nối lại các cuộc đàm phán hợp đồng với người đại diện mới của Frenkie De Jong, nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển.

Ban lãnh đạo Barcelona hy vọng hợp đồng mới với Frenkie De Jong sẽ sớm được ký kết.

Tương lai của Frenkie de Jong tại Barcelona tiếp tục trở nên khó đoán, trong bối cảnh anh có thể rời đi tự do vào tháng 6/2026. Theo Mundo Deportivo, Barcelona làm việc với người đại diện mới của De Jong, Sebastien Ledure. Trước đó, tiến trình thương thảo bị đình trệ do De Jong chấm dứt hợp tác cùng đại diện cũ Ali Dursun, người có mối quan hệ xấu với Barca.

Hiện tại, việc De Jong chia tay với Dursun đã hoàn tất, nhưng các cuộc đàm phán giữa Ledure và Barcelona vẫn không khả quan. Ban lãnh đạo Barca đang lo ngại De Jong rời đi vào cuối mùa, khi cầu thủ sẽ được tự do đàm phán với các câu lạc bộ khác vào tháng 1/2026.

De Jong sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại với Barca vào ngày 30/6/2026. Barcelona từng lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với tiền vệ tuyển Hà Lan ngay hè này, nhưng các cuộc đàm phán vẫn bế tắc toàn tập.

Với mức lương hiện tại cao nhất trong đội hình, De Jong buộc Barcelona phải tìm cách phân bổ lại khoản lương trong các năm tiếp theo. De Jong từng thể hiện mong muốn tiếp tục gắn bó với CLB, nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc vào việc anh chấp nhận giảm lương bao nhiêu trong hợp đồng mới.

Nếu rời Barca theo dạng tự do, De Jong không thiếu những lời đề nghị hậu hình về thu nhập từ Bayern, Man City hay Arsenal.