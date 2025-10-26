Bảo Thy đính chính

Bảo Thy xuất hiện với vai trò khách mời nữ ở tập 6 Anh trai "say hi". Tại đây, cô gây chú ý khi tái hiện phong cách thời trang từng gây sốt một thời.

Tập 6 Anh trai "say hi" vừa lên sóng tối 25/10, với thời lượng lên tới hơn 5 tiếng. Trong chương trình, Bảo Thy cùng 5 nữ nghệ sĩ khác xuất hiện với vai trò khách mời, đồng hành cùng các đội trong phần kết hợp của live stage mới.

Khi được MC Trấn Thành giới thiệu là ca sĩ nổi tiếng cả trong quá khứ lẫn hiện tại, Bảo Thy chia sẻ: “Tôi xin đính chính lại. Tôi dạo này không nổi tiếng rần rần chút nào hết. Giờ chỉ thích ở nhà, đi du lịch, nấu ăn, chơi pickleball”. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình là vì nhớ sân khấu và muốn được “nhảy cho đã”.

Giọng ca Công chúa bong bóng gây chú ý với thời trang audition, "công chúa teen" từng gây sốt một thời, với tóc nhuộm vàng búi cao, mái lệch, áo thun và chân váy ngắn, phối với nhiều phụ kiện, vòng cổ sặc sỡ. Bảo Thy cũng tham gia một số trò chơi cùng các nam nghệ sĩ. Cô hóa thành công chúa, đầu đeo vương miện. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ nhận lời xuất hiện trên show truyền hình trong vài năm qua.

Bảo Thy gây thích thú khi xuất hiện tại Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Bảo Thy chia sẻ loạt ảnh bản thân trong thời trang những năm 2000 và bày tỏ sự phấn khích. "Giờ này còn ai thức để chấm điểm cho chiếc ngoại hình trở về những năm 2000 này của bé Thy không ạ? Vỏn vẹn mới tròn trĩnh 19 năm chứ nhiêu đâu", người đẹp chú thích.

Ca sĩ hài hước tiết lộ màn xuất hiện đặc biệt này khiến cô phải thức khuya để xem chương trình, trong khi bình thường sẽ đi ngủ từ rất sớm.

Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ thích thú trước màn tái hiện phong cách thập niên 2000 của Bảo Thy. Nhiều ý kiến ngưỡng mộ sự trẻ trung, nhí nhảnh của nữ ca sĩ dù đã bước sang tuổi 37 và làm mẹ một con.