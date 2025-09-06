Bão số 7 có thể gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta

Dự báo sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, trôi theo hướng tây về phía nước ta, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (6/9) áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, so với đêm qua, áp thấp nhiệt đới mạnh lên một cấp với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên bão số 7.

Theo nhận định của các chuyên gia, áp thấp nhiệt đới đang gặp các điều kiện rất thuận lợi để tiếp tục mạnh lên, gồm mặt biển ấm, độ đứt gió nhỏ và gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cho biết chỉ trong chiều tối hoặc đêm nay (6/9), áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với xác suất 70-80%. Đây là cơn bão số 7 trên Biển Đông năm nay và là cơn bão số 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Tính đến chiều 6/9, cơ quan khí tượng của Việt Nam và các đài khí tượng quốc tế có nhận định khá tương đồng khi cho rằng, sau khi mạnh lên thành bão vào chiều tối hoặc đêm nay, bão số 7 sẽ tiếp tục tăng cấp, đạt cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9, tức vào sáng và trưa ngày thứ Hai tuần tới. Cường độ mạnh nhất của cơn bão có thể là cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây sẽ cơn bão khá đặc biệt và trái quy luật. Điểm hình thành bão là khá cao, khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc, tiến vào Trung Quốc. Trong khi đó, theo quy luật thông thường, thời điểm này trong năm là khoảng thời gian mà cơn bão thường tác động đến Bắc Bộ hoặc Bắc Trung Bộ nước ta.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng bão số 7 dự báo vẫn tác động đến đất liền miền Bắc. Dự báo sau khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông, bão sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, trôi theo hướng tây về phía nước ta.

Hoàn lưu sau bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc từ khoảng chiều và đêm 9 đến ngày 11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.