Bão số 5 có thể đổ bộ trực tiếp miền Trung

  • Thứ sáu, 22/8/2025 12:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh chóng mạnh lên thành bão khi vào Biển Đông trong đêm nay và ngày mai (23/8), hướng thẳng về khu vực Bắc Trung Bộ nước ta.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong sáng nay, dự báo khoảng đêm nay (22/8), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Bao so 5 bien Dong anh 1

Bão số 5 dự báo sẽ đi thẳng vào Bắc Trung Bộ.

Khả năng rất cao là áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông năm nay, có tên quốc tế là Kajiki.

Dự báo, bão số 5 sẽ di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/h. Ngày 24/8, bão đã tới khu vực quần đảo Hoàng Sa với cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Do gặp các điều kiện thuận lợi như mặt biển ấm, đứt gió yếu, bão còn tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo ngày 25/8, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Ông Khiêm cho biết, với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 tới 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực phía Bắc và Giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (23/8) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-13. sóng cao từ 4 tới 7 m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa - Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông với diễn biến nhanh, khó lường.

