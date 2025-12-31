Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà 5 tầng giữa phố cổ Hàng Mã

  • Thứ tư, 31/12/2025 10:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo người dân, vào thời điểm trên, họ phát hiện có cháy tại tầng cao ngôi nhà số 14. Lúc này, trong nhà có 2-3 người.

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan xuống các tầng dưới.

Chay pho co Hang Ma anh 1
Chay pho co Hang Ma anh 2Chay pho co Hang Ma anh 3

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà.
Chay pho co Hang Ma anh 4

Ngôi nhà số 14 Hàng Mã. Ảnh: Thanh Hà.
Chay pho co Hang Ma anh 5Chay pho co Hang Ma anh 6Chay pho co Hang Ma anh 7Chay pho co Hang Ma anh 8

Ảnh: Thanh Hà.

Ở khu vực mái hiên tầng 3, có một người phụ nữ hơn 30 tuổi ngã xuống đường. "Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó", nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động dập lửa. Đến 9h56 phút, bên trong vẫn còn nhiều khói, lực lượng PCCC tiếp tục dập lửa. Phố Hàng Mã được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Cháy quán sinh tố ở TP.HCM, chủ quán tử vong

Những tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ vụ cháy quán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hoà, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khiến cả khu dân cư sợ hãi.

5 giờ trước

Cháy lớn nhà xưởng trên đường huyết mạch ở TP.HCM

Nhà xưởng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa và ngăn cháy lan trên diện rộng.

7 giờ trước

Lửa cháy ngùn ngụt tại dãy biệt thự liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn

Chiều 28/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy biệt thự liền kề khu Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

19:07 28/12/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/ha-noi-chay-nha-tren-pho-hang-ma-mot-nguoi-treo-ra-mai-hien-tang-3-nga-xuong-duong-post1809253.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy phố cổ Hàng Mã Hà Nội Cháy Hàng Mã Cháy phố cổ Cháy nhà Hà Nội Cháy Hà Nội Cháy phố Hàng Mã

    Đọc tiếp

    Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tan Pho giam doc hinh anh

    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tân Phó giám đốc

    2 giờ trước 12:27 31/12/2025

    0

    Sáng 31/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý