Cháy lớn nhà xưởng trên đường huyết mạch ở TP.HCM

  Thứ tư, 31/12/2025 06:46 (GMT+7)
Nhà xưởng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa và ngăn cháy lan trên diện rộng.

Chiều muộn 30/12, một nhà xưởng không tên trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Bình Dương, TP.HCM bất ngờ bốc cháy.

Người dân phát hiện đám cháy đã nhanh chóng hô hoán và dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên vội trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Chay My Phuoc Tan Van anh 1

Hiện trường vụ cháy.
Chay My Phuoc Tan Van anh 2

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM cùng Công an cơ sở đến hiện trường, tổ chức dập lửa, đồng thời ngăn cháy lan trên diện rộng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường xảy ra đám cháy là một nhà xưởng chứa hàng hóa, không phải xưởng sản xuất.

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

