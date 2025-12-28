Lửa cháy ngùn ngụt tại dãy biệt thự liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, nhiều người phát hiện có cháy tại tầng mái dãy biệt thự liền kề khu C - Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).
Do bên trong nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.
Hơn 17h, đám cháy được dập tắt.
Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Hơn 17h, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.