Xã hội

Lửa cháy ngùn ngụt tại dãy biệt thự liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn

  • Chủ nhật, 28/12/2025 19:07 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Chiều 28/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy biệt thự liền kề khu Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, nhiều người phát hiện có cháy tại tầng mái dãy biệt thự liền kề khu C - Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

Do bên trong nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.

Chay anh 1Chay anh 2

Hơn 17h, đám cháy được dập tắt.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 17h, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

